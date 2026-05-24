Po Šaro ir „Fenerbahce“ įsiūčio prabilo Eurolygos bosas

2026 m. gegužės 24 d. 09:36
Lrytas.lt
Eurolyga sekmadienį pasitiks didįjį finalą, kuriame susikaus Pirėjo „Olympiakos“ ir Madrido „Real“ klubai. Tiesa, Atėnuose vykstantis finalo ketvertas kol kas neapsieina ir be aistrų.
Bene didžiausios aistros kyla ne aikštėje, o už jos ribų, apie tai penktadienį priminė Stambulo „Fenerbahce“, kurios treneris Šarūnas Jasikevičius, komandos vadovybė bei sirgaliai negailėjo kritikos Eurolygai dėl problemų su bilietais.
Kaip Lrytas skelbė anksčiau, nemaža fanų dalis patyrė sunkumų bandydami patekti į legendinę OAKA areną. Kai kurie žmonės savo įsigytų bilietų negavo, kai kurie vietoje pusfinalio bilietų gavo bilietus į sekmadienį vyksiantį finalą.
Nors buvo pranešta, kad problemos buvo išspręstos, dar rungtynių metu „Fenerbahce“ atstovai kvietė atsiliepti bilietų taip ir negavusius fanus, kad šie visgi galėtų patekti į areną.
„Vienintelis liūdnas dalykas yra tai, kad daugybė „Fenerbahce“ fanų, kurie nusipirko bilietus, negalėjo įeiti. Eurolygai, visai jos organizacijai tai yra beprotiškai liūdna“, – spaudos konferencijoje kalbėjo Šaras.
Dar riebiau ant Eurolygos „drėbė“ Stambulo klubo vadovybė, kuri penktadienio vakarą vadino „labiausiai gėdingu“ per visą turnyro istoriją.
Į pasipiktinimą šeštadienį oficialioje spaudos konferencijoje sureagavo ir Eurolygos prezidentas Dejanas Bodiroga, kuris atsiprašė „Fenerbahce“ organizacijos.
„Situacija kilo dėl bilietų pardavimo platformos, kurią bandėme išspręsti. Bandėme visus „Fenerbahce“ sirgalius įleisti į areną ir galiausiai mums pavyko. Atsiprašome „Fenerbahce“ gerbėjų ir klubo, bet galiausiai problemą išsprendėme“, – kalbėjo Eurolygos bosas.
