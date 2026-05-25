„B tribūna“ jautriai atsisveikino su G. Žibėnu: „Šios istorijos nebeištrins niekas“

Pirmadienį Lietuvos krepšinio pasaulį sukrėtė žinia, jog „Rytas“ atsisveikino su vyr. treneriu G. Žibėnu.
Dar gegužės 9 dieną treneris buvo šlovinamas po triumfo FIBA Čempionų lygoje, tačiau gegužės 23 dieną jis kartu su komanda buvo nušvilptas po istorinio pralaimėjimo LKL ketvirtfinalyje prieš Utenos „Juventus“ ekipą.
Visgi „B tribūna“ tik gražiausiais žodžiais atsisveikino su vyr. treneriu G. Žibėnu.
„Dar prieš išleidžiant paskutinių rungtynių aprašymą mus pasiekė žinia apie atsisveikinimą su treneriu, tad jaučiame, kad pirmiausiai reiktų pradėti nuo padėkos.
Žibėno era baigėsi. Tiesiog siurealu pagalvoti kiek visko patyrėme per ją. Žodžiais sunku apsakyti kiek esame dėkingi treneriui ir jo komandai už viską ką paaukojote dėl šio klubo. Šis laikotarpis amžiams bus įrašytas į Ryto istoriją. O turbūt dar svarbiau – į mūsų širdis. Širdis, kurios pagaliau ir vėl galėjo pajusti, ką reiškia triumfuoti LKL finale, ką reiškia nugalėti Žalgirį, ką reiškia laimėti europinį trofėjų. Šios istorijos nebeištrins niekas, kaip ir tų dėl darbo sudegintų nervinių ląstelių, praleisto laiko su šeima, kritiškų žinučių ir žodžių iš savų bei svetimų. Giedriau, vertiname tai be galo ir su ašaromis akyse tariame vieną didžiulį AČIŪ.
Mūsų ryšys buvo kuriamas net ir už aikštės ribų – sveikinome trenerį vestuvėse, gavus Šv. Kristoforo apdovanojimą. Atmintyje išliks ir kalbos pasakytos po sezono ar ir tiesiog jaukūs pašnekesiai arenoje su picos gabalėliu rankose. Negalėjome nepastebėti ir Giedriaus šeimos, kurie kartu su mumis komandą palaikydavo bene visada. Tos paskutinės rungtynės niekada neužtemdys to, kas buvo pasiekta. Ir nors gyvai to padaryti jau nebepavyks, tikime, kad Vilniuje dar susimatysime ir sušauksime: Pirmyn, vilniečiai!“, – rašė „B tribūna“.
2021 metų sausį vyr. trenerio pareigas perėmęs G. Žibėnas su „Rytu“ du kartus tapo Lietuvos čempionais ir kartą laimėjo FIBA Čempionų lygą.
