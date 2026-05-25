„Panathinaikos“ bosas išsiliejo po Eurolygos finalų – bedė pirštu į „Olympiakos“ nepagarbą ir kaltino save

2026 m. gegužės 25 d. 11:46
Atėnų „Panathinaikos“ savininkas Dimitris Giannakopoulos po Eurolygos finalo ketverto kovų, kurios vyko jo ekipos OAKA arenoje, socialinėje erdvėje metė priekaištus ketvirtą Eurolygos titulą laimėjusiam Pirėjo„Olympiakos“.
„Esame iškovoję septynis Europos trofėjus. Bet niekada nesulaukėme sveikinimų iš raudonosios Graikijos ekipos, – patikino D. Giannakopoulos. – Jūs laimėjote savo ketvirtąjį trofėjų. Ir aš jus pasveikinsiu, nes varžosi sportininkai ir jie yra svarbiausi.“
Jis taip pat skyrė karčių žodžių sau, kad skyrė dėmesį tik finansiniams klausimams, tačiau nematė opių problemų.
„Atmetu žinutes, kuriose rašote, kad nesu kaltas, kad padariau viską, ką galėjau. Finansine prasme tai gal ir tiesa. Tačiau mačiau dalykus, kurie ėjo bloga linkme, o mano mintys buvo kitur. Tai buvo klaida. Daugiau tai nepasikartos“, – pateikė savo nuomonę „Panathinaikos“ savininkas.
„Olympiakos“ sekmadienį Eurolygos finale 92:85 palaužė Madrido „Real“. Tuo tarpu „Panathinaikos“ nepateko į lemiamų kovų ketvertą, ketvirtfinalyje 2:3 nusileidę ispanų „Valencia“ klubui.
