„Spurs“ su V. Wembanyama sugebėjo įteikti NBA čempionui sezono antirekordą

De'Aaronas Foxas pelnė 12 taškų, atkovojo 10 kamuolių ir atliko penkis rezultatyvius perdavimus San Antonijaus komandai, kuri visą sezoną nepralaimėjo trejų rungtynių iš eilės. Stephonas Castle'as ir Devinas Vassellas pridėjo po 13 taškų.
5-osios rungtynės vyks antradienį Oklahoma Sityje, o 6-osios – ketvirtadienį San Antonijuje.
Shai Gilgeous-Alexanderis pelnė 19 taškų, pataikydamas 6 metimus iš 15 metimų.
V. Wembanyama asmeniškai jautė skaudulį dėl Oklahoma Sičio pergalės 123:108 penktadienį 3-iosiose serijos rungtynėse. 213 cm ūgio prancūzas sakė, kad jam reikia būti geresniam, kad vestų į priekį savo komandos draugus. Ir tai jis padarė su kaupu.
„Spurs“ sukaustė „Thunder“ pataikymą iš žaidimo iki 33 procentų, įskaitant vos 6 tritaškius iš 33 mestų (18 proc.). Maža to – „Spurs“ leido įmesti vos 82 taškų varžovams, o tai yra šio sezono ekipos antirekordas.
Oklahomos miesto komandą visų laikų antirekordą fiksavo atkrintamosiose varžybose prieš „Memphis Grizzlies“ ekipą 2014 m. gegužės 3 d., kai pelnė vos 65 taškus. O antras iki šiol mažiausias taškų skaičius per mačą buvo pasiektas 2014 m. gegužės 21 d., kai pralaimėta „Spurs“, o „Thunder“ įmetė 85 taškus.
Po to, kai 3-iosiose serijos rungtynėse San Antonijaus atsarginiai žaidėjai buvo nepastebimi ir pelnė vos 23 taškus, tuo tarpu Oklahomos – 76, šįkart „Spurs“ atsarginiai įmetė 30 taškų, o Oklahomos – tik 34.
4-osiose rungtynėse „Spurs“ vėl sėkmingai pradėjo rungtynes, pradėję mačą spurtu 15:0. Įsibėgėjus mačui rezultatas buvo 23:8. Ir po to ekipa tik didino atotrūkį.
Pirmajame kėlinyje San Antonijus atliko rezultatyvų perdavimą visuose 10 įvarčių iš žaidimo.
San Antonijaus komanda pirmoje mačo dalyje neleido Oklahomos miesto komandai pelnyti daugiau nei 38 taškų – tai buvo antras mažiausias rezultatas per pastaruosius ketverius reguliariuosius sezonus ir atkrintamąsias dvikovas.
„Spurs“: Victoras Wembanyama 33 (8/15 dvit., 3/7 trit., 8/9 baud., 8 atk. kam., 5 rez. perd., 3 blok., 4 kld.), Stephonas Castle'as (4/8 dvit., 6 rez. perd.) ir Devinas Vassellas (2/4 trit., 5/6 baud., 6 atk. kam.) po 13, De'Aaronas Foxas 12 (4/11 dvit., 10 atk. kam., 5 rez. perd.), Dylanas Harperis 7 (5 atk. kam.).
„Thunder“: Shai Gilgeousas-Alexanderis 19 (6/14 dvit., 7/7 baud., 7 rez. perd., 4 kld.), Isaiah Hartensteinas 12 (6/11 dvit., 7 atk. kam.), Isaiah Joe 11 (2/7 trit., 5 atk. kam.), Chetas Holmgrenas (3/7 dvit., 9 atk. kam.) ir Kenrichas Williamsas (2/4 trit., 5 atk. kam.) po 10.
