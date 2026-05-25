D. Gailius karjeroje deda tašką – užsiminė apie naują krepšinio skyrių

2026 m. gegužės 25 d. 08:21
Lrytas.lt
Pasibaigus Lietuvos krepšinio lygos (LKL) sezonui „Gargždų“ ekipai, veteranas Deividas Gailius paskelbė apie savo karjeros pabaigą.
„Šiandiena oficialiai pranešu, kad aš nebesu seniausias lygos žaidėjas. Po 21 metų, 10 komandų, 5 užsienio šalių šį skyrių užverčiu. Tai buvo neįtikėtina kelionė, kur sutikau daug labai talentingų žmonių.
Buvo pačių įspūdingiausių pergalių ir skaudžių pralaimėjimų, tačiau visa tai tik dar labiau padarė šį kelią įsimintiną.
Labiausiai ačiū treneriams Kaziui Maksvyčiui ir Tomui Rinkevičiui, su kuriais teko garbė žaisti aukščiausioje Europos lygoje, labai simboliška, kad su vienu iš jų sužaidžiau ir paskutines savo rungtynes.
Kai pradedi žaisti krepšinį, niekada nežinai, kada baigsi karjerą, vienus skaudžiai sustabdo traumos, kiti mėgaujasi tuo keliu ilgai.
Jaučiuosi dėkingas, kad mano kelias buvo tikrai ilgas. Net 9 sezonus, praleistus namų komandoje „Neptūnas“, prisiminsiu visada su geriausia emocija, čia prasidėjo mano kelias.
Ačiū visiems, kurie buvote kartu. Laikas naujam krepšinio skyriui“, – socialiniame tinkle instagram parašė D. Gailius.
38-erių puolėjas baigė ilgą ir spalvingą profesionalo karjerą, kuri truko daugiau nei du dešimtmečius. Krepšininkas profesionaliai rungtyniavo nuo 2005 metų ir per šį laikotarpį spėjo atstovauti ne vienam Lietuvos bei užsienio klubui.
Lietuvoje jis vilkėjo Klaipėdos „Naftos“, Klaipėdos „Neptūno“, „Šiaulių“, Vilniaus „Ryto“ bei „Gargždų“ komandoms. D. Gailius ir kovojo užsienyje – gynė Bolonijos „Virtus“, Liublianos „Olimpija“, Burgoso „San Pablo“, Izmiro „Pinar Karsiyaka“ ir Bonos „Telekom Basket“ klubuose. Jis atstovavo ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei 2015 metų Europos čempionate jis iškovojo sidabro medalį.
