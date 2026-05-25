D. Sirvydis prieš seriją su „Lietkabeliu“: „Pas juos žaidžia patirtis“

Prieš laukiančią seriją savo mintimis dalijosi prieš porą sezonų Panevėžyje žaidęs Deividas Sirvydis.
„Turėjome laisvadienį, taip pat ir tokią atstatomąją treniruotę manieže, tai šiek tiek ir nuo to krepšinio dienai pabėgti pavyko bei grąžinti kūną į reikiamą kondiciją“, – apie komandos pasiruošimą kalbėjo žalgirietis.
D.Sirvydis pakomentavo ir „Lietkabelio“ fenomeną, mat panevėžiečiai ir šiame sezone, nors ir be namų aikštelės pranašumo, įveikė ketvirtfinalio etapą jau devintus metus paeiliui. Ketvirtfinalio serijoje jie dukart nugalėjo „Šiaulių“ komandą.
„Iki šiol, man atrodo, tai nėra paaiškinama, bet ir pats ten buvęs, ir kiekvieni metai tokie gaunasi, kad sezono metu jie turi tų tokių traumelių, kas išbalansuoja jų žaidimą reguliariajame sezone, bet atėjus finalinei stadijai, sugeba visi sugrįžti ir demonstruoti solidų krepšinį. Čia vėlgi, manau, žaidžia patirtis – jie turi daug vyresnių žaidėjų, su daugiau patirties, taip pat ir puikų trenerį. Manau, visi žino, kad reikia susikaupti finalinėje stadijoje, o ne reguliariajame sezone, taip gal pasakyčiau“, – svarstė D.Sirvydis.
D.Sirvydis išskyrė ir pagrindines „Lietkabelio“ stiprybes.
„Manau, kad komandos veidas būtų gynėjai, bet šiemet buvo ne vienos rungtynės, kai sužaidė ir vidurio puolėjai, tas pats Gabrielius Maldūnas. Realiai kiekvieną žaidėją čia galiu vardinti ir vardinti, tad sakyčiau, kad pagrindinis veidas yra gynėjai, bet kiti komandos nariai taip pat turi savo minutes, savo roles ir tikrai kiekvienas gali iššauti“, – atsakė žalgirietis.
D.Sirvydis pakomentavo ir pagrindines Nenado Čanako stiprybes bei kalbėjo apie istorinį „Juventus“ žygį, tad kviečiame įsijungti pilną interviu.
Pirmosios pusfinalio rungtynės prasidės jau antradienį 18.50 val. Kaune, tuomet serija persikels į Panevėžį, o trečiosios rungtynės „Žalgirio“ arenoje bus žaidžiamos sekmadienį 16.50 val.
