Eurolygos finale blizgėjusį „Real“ puolėją „Hapoel“ vilioja įspūdingu atlyginimu

2026 m. gegužės 25 d. 16:46
Lrytas.lt
Tel Avivo „Hapoel“ klubas įspūdingu atlyginimu vilioja Madrido „Real“ aukštaūgį Trey‘ų Lylesą.
„Walla“ skelbia, kad 30-mečiui Izraelio klubas siūlo net 3 mln. JAV dolerių atlyginimą.
Prieš tai buvo skelbiama, jog „Real“ kanadiečiui yra pasiruošusi mokėti 2,5 mln. eurų (2,9 mln. JAV dolerių).
Debiutiniame Eurolygos sezone T. Lylesas rinko po 13,5 taško, 4,5 atkovoto kamuolio, 1,5 rezultatyvaus perdavimo ir 15,1 naudingumo balo.
Po Eurolygos finalo – įtūžis: „Teisėjai iš mūsų atėmė titulą"

Sekmadienį Eurolygos finale T. Lylesas surinko 24 taškus (4/8 dvit., 5/6 trit., 1/2 baud.), 8 sugriebtus ir 3 perimtus kamuolius ir 30 naudingumo balų.
