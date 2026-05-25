J. Valančiūnas turi norą ateičiai: „Noriu sau duoti didžiausią šansą laimėti“

Kauno „Žalgiris“ yra vienas iš Eurolygos klubų, siekiantis iš NBA lygos prisivilioti Lietuvos rinktinės kapitoną Joną Valančiūną.
JV dar turi galiojantį kontraktą su „Denver Nuggets“ klubu ir iki liepos 8 dienos Denverio klubas nuspręs, ką daryti su lietuviu – pasilikti, išmainyti kitai komandai ar nutraukti sutartį.
15min tinklalaidėje „Pikenrolas“ apsilankęs J. Valančiūnas teigė, jog jis nori žaisti.
„Aš noriu žaisti, laimėt, mėgautis. Štai, ko aš noriu. Ar aš galiu? Aš viską galiu“, – tvirtino J. Valančiūnas.
„Bet ar jau šaukia širdis grįžti į Europą?“, – pasiteiravo laidos vedėjas R. Pakėnas.
„Šaukia ir nešaukia. Šaukia krepšinis – ne kažkoks miestas, ne kažkokia komanda. Kas iškris, kas pasiūlys geriausią situaciją laimėjimui... Man reikia laimėti. Aš noriu laimėti. Aš noriu lipt ant pakylos kur nors. Noriu sau duoti didžiausią šansą laimėti“, – kalbėjo uteniškis.
Šį sezoną J. Valančiūnas Denverio komandoje sužaidė 65 rungtynes ir aikštelėje vidutiniškai praleisdamas po 13,4 min. fiksavo 8,7 taško, 5,1 atkovoto kamuolio ir 1,2 rezultatyvaus perdavimo vidurkius.
