Justina Pakamanė ir Rolandas Skaisgirys: kaip „Buzelis Cup“ tapo tarptautine vaikų krepšinio fiesta

Šiemet renginys dar labiau išaugo – planuojama sulaukti 100 komandų iš 12 pasaulio šalių. Tačiau, kaip pabrėžė pašnekovai, tai nėra vien tik varžybos. „Buzelis Cup“ pristatomas kaip didelė krepšinio šventė vaikams, šeimoms, treneriams ir visai sporto bendruomenei.
Apie asociaciją „Mes mūsų“
Justina Pakamanė pasakojo, kad asociacija „Mes mūsų“ kilo iš noro burti vaikų sporto bendruomenę ir edukuoti tėvus. Pradėjus nuo sporto renginių organizavimo, ilgainiui atsirado ir konferencijos, pokalbiai bei praktiniai patarimai šeimoms, kurios augina sportuojančius vaikus.
„Tikslas buvo, kad asociacija būtų edukuojanti, daugiau tėvus. Prasidėjo nuo sporto renginių organizavimo, bet sporto renginiuose taip pat vyksta konferencijos tėvams.“
Pasak Justinos, sportas vaikams suteikia ne tik fizinio aktyvumo, bet ir disciplinos, atsakomybės, komandinio darbo bei pasitikėjimo savimi. Todėl svarbu kalbėti ne vien apie pergales, bet ir apie visą vaiko augimo kelią sporte.
Kaip gimė „Buzelis Cup“
Rolandas Skaisgirys pasakojo, kad jo įsitraukimas į vaikų krepšinį prasidėjo nuo paprasto buvimo šalia savo vaiko treniruotėse. Stebint vaikus ir bendraujant su tėvais, kilo noras ne tik žiūrėti, bet ir kurti daugiau veiklos vaikų labui.
„Atvežu sūnų į treniruotę ir sėdžiu visą laiką. Vieną kartą pagalvojau, ką čia vėl nuveikus. Ir išsivystė, kad reikia su tais vaikais ar vaikų labui, ar tėvų labui duoti veiksmą.“
Taip iš tėvų bendruomenės pokalbių ir idėjų gimė „Buzelis Cup“. Prie renginio prisidėjo ir Mato Buzelio šeimos palaikymas. Viena svarbiausių idėjų – kad turnyras būtų nemokamas, nes vaikų sportas šeimoms dažnai kainuoja daug, ypač kelionės, varžybos ir dalyvavimo mokesčiai.
Galimybės vaikams iš regionų
Laidoje daug kalbėta apie regionų vaikus ir jų galimybes būti pastebėtiems. Justina Pakamanė pasidalijo asmenine patirtimi – jos vaikai krepšinio kelią pradėjo Šiauliuose, o persikėlus į Vilnių atsivėrė daugiau galimybių.
„Buzelis Cup“ siekia suteikti vaikams daugiau progų dalyvauti tarptautiniame turnyre, patirti stiprių varžybų atmosferą ir susitikti su žmonėmis, kurie gali įkvėpti toliau sportuoti.
„Vienas iš tikslų būtų suteikti vaikams galimybes kuo daugiau dalyvauti krepšinio varžybose ir tiems, kurie finansiškai negali.“
Turnyras nemokamas ne tik dalyviams – žiūrovai taip pat kviečiami atvykti į rungtynes, konferenciją ir kitus renginio akcentus. Dėl riboto vietų skaičiaus reikalinga registracija.
Vilnius – Europos vaikų krepšinio sostinė
Vienas svarbiausių pokalbio akcentų – noras Vilnių pristatyti kaip Europos vaikų krepšinio sostinę. Šių metų renginyje dalyvaus komandos iš 12 šalių, vyks rungtynės trijose arenose, konferencija, susitikimai su krepšinio žmonėmis ir speciali eisena su šalių vėliavomis.
Justina Pakamanė pasakojo, kad organizatoriai siekia parodyti, jog Vilnius gali būti vieta, kur susitinka jaunoji krepšinio karta, šeimos ir visa sporto bendruomenė.
„Labai skambiai ir garsiai norime sakyti, kad Vilnius – Europos vaikų krepšinio sostinė.“
Šiemet renginyje bus siekiama simboliškai paminėti ir Prezidento Valdo Adamkaus šimtmetį – planuojama iš vaikų suformuoti skaičių 100 ir įamžinti šią akimirką.
Krepšinio šventė visai šeimai
„Buzelis Cup“ vyks birželio 5–7 dienomis. Varžybos bus organizuojamos trijose arenose, dalyvaus skirtingų amžiaus grupių komandos, taip pat mergaičių komandos. Tačiau renginys skirtas ne tik sportuojantiems vaikams ar krepšinio bendruomenei.
Organizatoriai kviečia atvykti šeimas, mokyklas, mokytojus ir visus, kuriems įdomu pamatyti krepšinį iš arčiau. Konferencijoje bus kalbama apie traumų prevenciją, sporto psichologiją, tėvų vaidmenį, jaunųjų sportininkų motyvaciją. Taip pat numatomos pramogos, žaidimai, prizai ir gyvi susitikimai su žinomais krepšinio žmonėmis.
Įkvėpimas jaunajai kartai
Laidoje kalbėta, kad vaikams labai svarbu gyvai pamatyti žmones, kurie gali tapti pavyzdžiais. Rolandas Skaisgirys prisiminė savo vaikystės krepšinio autoritetus ir pabrėžė, jog tokie susitikimai vaikams gali palikti ilgalaikį įspūdį.
Renginyje laukiama Mato Buzelio, Lino Kleizos, Jono Valančiūno ir kitų Lietuvos krepšinio bendruomenės narių.
„Čia vaikai iš principo tam ir yra, kad jie gyvai gali sutikti Liną Kleizą ir visus kitus. Aš jau nekalbu apie Matą ir Joną Mačiulį.“
Pasak pašnekovų, gyvas susitikimas su sportininku ar treneriu gali tapti stipriu postūmiu vaikui tikėti savo galimybėmis.
Lietuvos vaikų krepšinio ateitis
Rolandas Skaisgirys laidoje pabrėžė, kad Lietuvos vaikų krepšinyje yra problemų, tačiau taip pat yra daug priežasčių optimizmui. Keliaudamas po regionus ir bendraudamas su treneriais, jis mato daug atsidavimo, darbo ir tikėjimo jaunąja karta.
„Yra tiek nuostabių trenerių, kurie dirba negailėdami jėgų, laiko, savo šeimos.“
Jo teigimu, norint stiprinti vaikų krepšinį, reikia ne tik kalbėti apie problemas, bet ir burti bendruomenę, kurti renginius, įtraukti žinomus žmones ir suteikti vaikams daugiau galimybių.
Krepšinis kaip gyvenimo mokykla
Pokalbyje krepšinis aptartas ne tik kaip sportas, bet ir kaip gyvenimo mokykla. Jis moko disciplinos, bendradarbiavimo, atsakomybės, gebėjimo pralaimėti ir vėl atsistoti. Tėvams tai taip pat gali būti būdas stiprinti ryšį su vaikais, būti šalia jų augimo ir padėti suprasti, kad sportas yra daugiau nei rezultatas.
„Labas, Vilniau!“ pokalbis su Justina Pakamane ir Rolandu Skaisgiriu – apie vaikų sportą, tėvystę, bendruomenę, įkvėpimą ir tikėjimą, kad didelės idėjos prasideda nuo vaikų aikštelėje.
Birželio 5–7 dienomis Vilniuje vyksiantis „Buzelis Cup“ kviečia visus krepšinio mylėtojus, šeimas, mokyklas ir smalsius vilniečius. Renginys nemokamas, tačiau dėl riboto vietų skaičiaus reikalinga registracija.