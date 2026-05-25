Kaunas netikėtai gali sulaukti dar vieno Eurolygos finalinio ketverto

2026 m. gegužės 25 d. 19:37
2027 metų Eurolygos finalinis ketvertas gali dar kartą įvykti Kaune.
Krepsinis.net žurnalistas Jonas Lekšas praneša, jog Eurolyga svarsto perkelti kitų metų Eurolygos finalinį ketvertą iš Abu Dabio.
Pranešama, kad organizuoti kito sezono finalinį ketvertą pretenduoja Belgradas, Kaunas ir Valensija.
Paskutinis Eurolygos finalo ketvertas Belgrade vyko 2022 metais, Kaune – 2023 m., o Valensijoje dar nėra vykęs.
Pasak J. Lekšo, Eurolyga svarsto perkelti finalinį ketvertą dėl nestabilios padėties Artimuosiuose Rytuose. Dėl šios priežasties Eurolygos sezono namuose negalėjo užbaigti „Dubai Basketball“ komanda.
Abu Dabyje Eurolygos finalinis ketvertas jau vyko 2025 m.
