Keiksmų lavina ir suplėšyti rūbai: Eurolygos finale – didžiulis milijardieriaus ir įtakingo politiko konfliktas

Kaip praneša graikų portalas „Ekathimerini“ ir galima patvirtinti iš socialiniuose tinkluose plintančių vaizdo įrašų, „Telekom Center Athens“ dabar oficialiai besivandinančios arenos tribūnose įvyko konfliktas tarp milijardieriaus Evangelos Marinakio ir įtakingo Graikijos politiko Grigorio Dimitriadžio.
E. Marinakis – stambus verslininkas, „Forbes“ duomenimis, valdantis turtą už daugiau nei 7 milijardus JAV dolerių. Jam priklauso ir „Olympiakos“ futbolo komanda, ir „Nottingham Forest“ ekipa Anglijos „Premier“ lygoje.
G. Dimitriadis – Graikijos ministro pirmininko Kyriakos Mitsotakio sūnėnas, anksčiau dirbęs ir jo sekretoriumi. 2022-aisiais jis buvo paskelbtas tarp įtariamųjų didžiuliame politinių oponentų, karininkų, teisėjų ir žurnalistų persekiojimo skandale, šalyje pramintame „Graikijos Watergate'u“. Vedamas visuomenės spaudimo iš savo posto jis tada pasitraukė.
Konfliktas vyko dviem etapais: E. Marinakiui leidžiantis tribūnos laiptais ir vėliau užlipus išsiaiškinti santykių dar kartą.
Iš pradžių E. Marinakiui atėjus į areną vyrai tarpusavyje apsižodžiavo, kai G. Dimitriadis tribūnose sėdėjo su savo žmona.
Mini konfliktas netruko ilgai, tačiau netoliese buvę sirgaliai teigia, kad žymusis verslininkas nepagailėjo įžeidimų ministro pirmininko sūnėnui.
Kita – žymiai didesnė – viso konflikto dalis įvyko vėliau. Nors nėra užfiksuota paties konflikto pradžia, vėliau vaizdo įrašuose galima matyti, kaip vyksta aršus susistumdymas.
Konflikto metu buvo suplėšyti milijardieriaus E. Marinakio marškinėliai. Įvykio liudininkai teigia, kad tai padarė vienas iš netoliese buvusių apsauginių stengdamas sulaikyti žymų verslininką nuo didesnio konflikto.
Vienu momentu G. Dimitriadžio link yra sviedžiamas „Olympiakos“ šalikas.
Kai kurių Graikijos žiniasklaidos portalų teigimu, E. Marinakis norėjo, kad kamerų, užfiksavusių šį konfliktą, medžiaga būtų ištrinta, tačiau to įgyvendinti nepavyko. Ši informacija nėra patvirtinta.
