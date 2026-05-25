Naują karjeros etapą Latvijoje pradėsiantis R. Kondratavičius: „Širdyje „Žalgiris“ užims didelę vietą“

„Nusprendžiau priimti pakankamai sunkų sprendimą ir išbandyti savo jėgas kitame lygyje, užsienyje. Manau, kad tai tinkamas laikas man tai padaryti, bet esu be galo dėkingas „Žalgirio“ organizacijai už viską. Dėkoju treneriams, žaidėjams, organizacijai ir visiems, su kuriais teko dirbti per šiuos penkerius metus“, – kalbėjo R.Kondratavičius.
R.Kondratavičius „Žalgirio“ jaunimo sistemoje iš viso praleido penkerius metus – 2021–2024 m. laikotarpiu kaunietis dirbo trenerio asistentu, o paskutinius du sezonus darbavosi vyriausiojo trenerio rolėje.
Praėjusiame sezone R.Kondratavičius atvedė jaunuosius žalgiriečius iki „URBO-NKL“ bronzos, o skambiausią pergalę pasiekė praėjusiame Eurolygos „NextGen“ jaunių turnyro sezone, kai su Kauno „Žalgirio“ U18 komanda po 18 metų pertraukos iškovojo čempionų titulą.
Pats R.Kondratavičius pabrėžė ir savo laikotarpio „Žalgiryje“ išskirtinumą.
„Ši patirtis mane stipriai paaugino ir kaip trenerį, ir kaip asmenybę – net nekyla klausimų, kad dirbau vienoje iš geriausių organizacijų visoje Europoje, turėjau išskirtines sąlygas kokybiškai atlikti savo darbą. Kaip tikras kaunietis, tikiuosi, kad dar turėsiu galimybę grįžti į „Žalgirio“ organizaciją ir joje darbuotis. Dar kartą ačiū už viską – „Žalgiris“ mano širdyje visada užims didelę vietą“, – dėkojo R.Kondratavičius.
Apie stratego darbus džiaugsmingai kalbėjo ir „Žalgirio“ sporto direktorius Gediminas Navickas.
„Per Roko laikotarpį „Žalgiryje“ džiaugiamės jo augimu ir rezultatais mūsų programoje. Praėjusiais metais Rokas vadovavo mūsų jaunimo komandai, kuri po ilgos pertraukos tapo „NextGen“ čempionais, o šiais metais su „Žalgiris-2“ komanda užimta aukščiausia vieta „URBO-NKL“ reguliariojo sezono istorijoje. Per šiuos metus matėme ryškų Roko tobulėjimą, o viską atspindi ir jo pasiekti rezultatai“, – džiaugėsi G.Navickas.
„Žalgirio“ sporto direktorius pasakojo ir apie šio sprendimo priėmimą bei naujojo trenerio paieškas.
„Kartu nusprendėme, kad Rokas yra pasiruošęs dėti kitą žingsnį savo karjeroje. Savo ruožtu mes džiaugiamės, kad „Žalgiris“ tapo tramplinu dar vienam Lietuvos treneriui. Pradedame naujo vyriausiojo trenerio paiešką, o Rokui linkime didžiausios sėkmės“, – dalijosi G.Navickas.