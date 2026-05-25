Po Eurolygos finalo – įtūžis: „Teisėjai iš mūsų atėmė titulą“

Aršiausio „Olympiakos“ priešininko Atėnų „Panathinaikos“ sirgaliai daug metų nuolat kartojo, kad Pirėjo klubas Eurolygoje yra teisėjų favoritas. Šįkart prie jų prisijungė ir Stambulo „Fenerbahce“ stovykla, ir ispanų žiniasklaida.
Tokį sentimentą išreiškė vieno žymiausių šalies dienraščių „Diario AS“ vienas vadovų Tomas Roncero, oficialioje savo X paskyroje turintis net 1,8 milijono sekėjų.
„Po likus dviems minutėms pataikyto Mario Hezonjos tritaškio, kuriuo buvo išlygintas rezultatas, jie didvyrišku komandiniu pasirodymu buvo nusipelnę laimėti dvyliktą titulą, tačiau nutiko tada tai, ko labiausiai buvo bijoma žaidžiant finalą Atėnuose. Kai 18 tūkstančių graikų rėkė OAKA arenos tribūnose, teisėjų trijulė – kurių vardų nesakysiu, kad nesuteikčiau jiems papildomo viešumo – priėmė sprendimus, kurie nulėmė finalo rezultatą“, – teisėjų darbui dedikuotame straipsnyje rašė T. Roncero.
Itin daug diskusijų sukėlė keletas epizodų ketvirtojo kėlinio pabaigoje.
Pirmasis – „Real“ gynėjo Facundo Campazzo pražanga likus žaisti 1:22 minutės, kai Pirėjo ekipa pirmavo 82:80. Argentinietis šiek tiek prilaikydamas kairiąja ranka Thomasą Walkupą perėmė kamuolį, tačiau iškart buvo užfiksuotas pažeidimas. Tuomet tiek F. Campazzo, tiek ir „Real“ vyr. treneris Sergio Scariolo aktyviai protestavo tokį sprendimą.
Likus 52,9 sekundės buvo užfiksuota pražanga Andresui Felizui, kai šis bandė perimti kamuolį iš Evano Fournier. Epizodo pakartojime buvo matyti, kad dominikietis aršiai buvo „prilipęs“ prie prancūzo, tačiau kamuolį išmušo neliesdamas oponento rankos.
Kitoje atakoje likus 45 sekundėms iki ketvirtojo kėlinio pabaigos Mario Hezonja metė tritaškį. Kroatui atliekant metimą link jo šoko „Olympiakos“ superžvaigždė Saša Vezenkovas. M. Hezonja parkrito ant parketo ir aiškiai gestikuliavo, kad metant buvo liesta jo ranka, tačiau šalia stovėjusio arbirto Roberto Lottermoserio švilpukas tylėjo.
Po minutės pertraukėlės tam pačiam M. Hezonjai ginantis prieš E. Fournier buvo užfiksuota pražanga, po kurios kroatas pratrūko. 31-erių puolėjas pradėjo rodyti rankomis į pražangą užfiksavusį R. Lottermoserį ir aiškintis savo treneriui S. Scariolo, kuris netrukus išrašė pylos vyr. teisėjui Sretenui Radovičiui.
Apie teisėjų darbą vienas „Diario AS“ vadovų atsiliepė aštriai.
„Facu užfiksuota asmeninė pražanga po įspūdingo perimto kamuolio buvo siurreali, kita pražanga, kai Hezonja metė tritaškį, kažkur dingo. Eurolygos varžybos yra nuostabios, tačiau tokios situacijos viską iškreipia. Nieko nėra blogiau nei situacija, kai sporto tyrumą apdergia trijų džentelmenų, kurie nusprendžia nepasidaryti sau problemų ir pasirenka lengvesnį kelią, bailumas.
„Olympiakos“ kelia teisėjų absurdo pažymėtą titulą įveikus Madrido komandą, kuri trečiadienį „Movistar“ arenoje turėtų būti sutikti kaip tikrieji Europos čempionai. Sugebėjimas praktiškai viso finalo metu sumenkinti „Olympiakos“ gigantus patiems neturint trijų bokštų yra neįtikėtinas.
Tegul graikai džiaugiasi, bet Scariolo kariai yra tikrieji Eurolygos čempionai, kurie parodė Madrido „Real“ DNR. Herojai“, – tekste, pavadintame „Teisėjai iš mūsų atėmė 12-ą titulą“, emocingai rašė patyręs žurnalistas.
