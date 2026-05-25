Vilniaus „Rytas“ atsisveikina su G. Žibėnu

2020–2021 m. sezone prie komandos prisijungęs kaip trenerio asistentas, 2021 metų sausį G. Žibėnas perėmė „Ryto“ vyr. trenerio pareigas. Per šį laikotarpį su komanda jis iškovojo du Lietuvos krepšinio lygos čempionų titulus, tris kartus tapo vicečempionu, o 2026 metais atvedė klubą iki pirmojo istorijoje FIBA Čempionų lygos trofėjaus.
Klubas dėkoja G. Žibėnui už darbą, energiją, atsidavimą ir reikšmingą indėlį į pastarųjų metų komandos istoriją bei bendruomenės augimą.
„Giedrius paliko labai ryškų pėdsaką mūsų klube. Jo laikotarpiu komanda pasiekė svarbių pergalių, iškovojo titulus ir parašė vieną ryškiausių puslapių klubo istorijoje. Esame jam nuoširdžiai dėkingi už viską, ką jis atidavė „Rytui“.
„Suprantame sezono pabaigos kontekstą, sirgalių reakciją ir atsakomybę, kuri tenka klubui. Sezono finišas neatitiko nei mūsų pačių keliamų standartų, nei lūkesčių, kuriuos pagrįstai turėjo mūsų bendruomenė. Nepaisant to, organizacijos tikslai ir ambicijos nesikeičia – „Rytas“ ir toliau sieks augti, stiprėti ir kovoti dėl aukščiausių tikslų.
Klubas jau pradeda naujojo vyr. trenerio paiešką ir sieks šį sprendimą priimti kaip įmanoma greičiau. Daugiau informacijos apie klubo sprendimus ir pokyčius pateiksime artimiausiu metu“, – teigė Artūras Jomantas.
