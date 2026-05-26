27 metus trukęs laukimas baigėsi: „Knicks“ grįžo į NBA finalą

2026 m. gegužės 26 d. 07:31
1999 metais paskutinį kartą NBA finale žaidusi „New York Knicks“ ekipa vėl galės prisiminti šį jausmą – Mike'o Browno auklėtiniai iškovojo bilietą į finalines turnyro kovas.
Niujorko klubas naktį iš pirmadienio į antradienį vykusiose Rytų konferencijos finalo rungtynėse 130:93 (38:26, 30:23, 30:22, 32:22) pranoko „Cleveland Cavaliers“ ir laimėjo seriją „sausu“ rezultatu 4:0.
Nugalėtojus į pergalę vedė Karlas-Anthony Townsas, kuris įmetė 19 taškų ir atkovojo 14 kamuolių.
Naudingiausiu Rytų konferencijos finalo serijos žaidėju tapo Jalenas Brunsonas – jis vidutiniškai per serijos rungtynes įmesdavo po 25,5 taško ir atlikdavo po 7,8 rezultatyvaus perdavimo.
NBA finale „Knicks“ susikaus su „Oklahoma City Thunder“ ir „San Antonio Spurs“ poros nugalėtoja.
Būtent su „Spurs“ Niujorko klubas žaidė ir paskutiniajame savo NBA finale. Tąsyk „Knicks“ seriją pralaimėjo rezultatu 1:4.
