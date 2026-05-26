Apie santykį su sirgaliais prakalbęs Ą. Tubelis: „Ambicijos dabar dar didesnės“

Krepšinio komentatorius ir „Žalgiris TV“ laidų vedėjas Rytis Kazlauskas pakalbino „Žalgirio“ marškinėlius ir toliau vilkėsiantį puolėją, kuris neslėpė, kad likimas Kaune nebuvo sudėtingas sprendimas.
„Labai džiaugiuosi, visų pirma. Sezonas baigėsi Eurolygoje, bet dar turime sužaisti ir vietinėje lygoje, laimėti ją, aišku. Esu labai patenkintas, man „Žalgiris“ suteikia visas sąlygas – arena yra aukščiausio lygio. Viskas yra duota, tu turi eiti ir dirbti aikštelėje, o tai, manau, kad man visai neblogai pavyko šiais metais. Daugelis žmonių liko patenkinti mano pasirodymu, tai nekantrauju likti dar porą metelių užtikrintai. Kaip ir minėjau, fanai yra nuostabūs, o komandos draugai bei trenerių štabas atsiduoda 100 proc. ir myli krepšinį, taip kad važiuojam“, – kalbėjo žalgirietis.
Žalgirietis apibendrino ir visą Eurolygos sezoną bei atskleidė kaip keitėsi jo rolė komandos viduje viso sezono metu ir paminėjo porą kartų, kai buvo vokalesnis.
„Kaip treneris ir minėjo, nežinau, gal porą kartų, bet jie visiems labai įsiminė. Tiesiog, kadangi aš mėgstu rodyti savo energiją darbu aikštelėje, tai nekalbu ten, kur nėra prasmės. Bet kai jau labai kažkas varo iš kantrybės arba kaip tik iš gerosios pusės nustebina, tai būna, kad pasakau kažką ir visi labai rimtai tada į mane žiūri, nes kai aš jau pasakau, tai reiškiasi jau reikėjo“, – su šypsena atsakė Ą. Tubelis.
Puolėjas taip pat kalbėjo apie savo santykį su sirgaliais sezono eigoje.
„Taip, tai buvo tam tikros aplinkybės ir visi jas žinome, bet nuo pirmųjų rungtynių Eurolygoje visa arena aplink suolą ir iš abiejų krepšių visi vienodai mane palaikė. Gal kažkas pradžioje nusprendė ir neploti – visiškai tą suprantu, bet visi aplinkui žmonės, kurie susirenka ir nusiperka bilietą, aš žaidžiu dėl jų. Jie ateina, moka pinigus, o man reikia gerai žaisti – tai ir stengiausi daryti. Jei kalbant bendrai apie fanų palaikymą, tai neįtikėtina, ypač jautėsi per Eurolygos atkrintamąsias – išvis labai garsiai buvo viskas“, – pridėjo Ą. Tubelis.
Pokalbio metu Ą. Tubelis papasakojo ir apie savo ryšį su vyriausiuoju komandos treneriu Tomu Masiuliu bei pasidalijo tikslais, kuriuos norėtų įgyvendinti su „Žalgiriu“, tad kviečiame įsijungti visą video, kuri jau dabar galite išvysti „Žalgirio“ „YouTube“ kanale.
Be to, „Žalgiris Insider“ platformoje galite rasti visą išsamų pokalbį su „Žalgirio“ klubo prezidentu Pauliumi Jankūnu, kuris pasidalijo savo mintimis apie kontrakto pratęsimą.
