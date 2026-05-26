SportasKrepšinis

Autsaideriai pučia raumenis: naujai iškeptas čempionas ir „Baskonia“ žvaigždė keliasi į ASVEL

2026 m. gegužės 26 d. 11:54
Lrytas.lt
Pastaraisiais metais Eurolygoje nespindintis Vilerbano ASVEL klubas kitą sezoną neslepia ambicingų tikslų.
Daugiau nuotraukų (1)
Naujienų portalo SNDA.gr šaltiniai skelbia, kad Prancūzijos ekipa pasiekė susitarimą su praėjusią savaitę Eurolygos čempionu tapusiu Franku Ntilikina bei Vitorijos „Baskonia“ žvaigžde Timothe Luwawu-Cabarrot.
Pastarasis šiame Eurolygos sezone buvo neabejotinas baskų klubo vedlys.
31-erių puolėjas vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 18,2 taško, atkovojo po 3,4 kamuolio ir rinko po 16,4 naudingumo balo.
Susiję straipsniai
NBA žvaigždė G. Antetokounmpo prakalbo apie Kauno „Žalgirį“

NBA žvaigždė G. Antetokounmpo prakalbo apie Kauno „Žalgirį“

Justė Jocytė debiutavo WNBA – jau pirmajame mače smeigė tritaškį

Justė Jocytė debiutavo WNBA – jau pirmajame mače smeigė tritaškį

Po naujienos apie G. Žibėną – dar viena Vilniaus „Ryto“ žinutė

Po naujienos apie G. Žibėną – dar viena Vilniaus „Ryto“ žinutė

Tuo metu F. Ntilikinos vaidmuo Pirėjo „Olympiakos“ klube – menkas: prancūzas finalo ketverto metu net nepasirodė aikštėje.
Primename, kad savaitgalį Basketnews žurnalistas Donatas Urbonas skelbė, kad ASVEL kitame sezone žada itin praplėsti savo biudžetą, o komanda jau yra nusitaikusi į „Žalgirio“ lyderį Sylvainą Francisco.
Vilerbano ASVELEurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.