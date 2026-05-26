Autsaideriai pučia raumenis: naujai iškeptas čempionas ir „Baskonia“ žvaigždė keliasi į ASVEL

Naujienų portalo SNDA.gr šaltiniai skelbia, kad Prancūzijos ekipa pasiekė susitarimą su praėjusią savaitę Eurolygos čempionu tapusiu Franku Ntilikina bei Vitorijos „Baskonia“ žvaigžde Timothe Luwawu-Cabarrot.
Pastarasis šiame Eurolygos sezone buvo neabejotinas baskų klubo vedlys.
31-erių puolėjas vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 18,2 taško, atkovojo po 3,4 kamuolio ir rinko po 16,4 naudingumo balo.
Tuo metu F. Ntilikinos vaidmuo Pirėjo „Olympiakos“ klube – menkas: prancūzas finalo ketverto metu net nepasirodė aikštėje.
Primename, kad savaitgalį Basketnews žurnalistas Donatas Urbonas skelbė, kad ASVEL kitame sezone žada itin praplėsti savo biudžetą, o komanda jau yra nusitaikusi į „Žalgirio“ lyderį Sylvainą Francisco.