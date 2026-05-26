Ilgą laiką vargęs „Žalgiris“ pergalingai pradėjo LKL pusfinalio seriją

Serijoje iki trijų pergalių žalgiriečiai išsiveržė į priekį 1:0. Antrosios rungtynės Panevėžyje vyks ketvirtadienį, trečiosios Kaune – sekmadienį. Visas jas stebėkite BTV kanalu.
„Žalgiris“ rungtynėms neregistravo Igno Brazdeikio. „Lietkabelis“ neturėjo Danieliaus Lavrinovičiaus ir Vytenio Lipkevičiaus.
Susitikimas prasidėjo lygia kova: baudomis apsikeitė Paulius Danusevičius ir Ąžuolas Tubelis (4:4), o dar dvi sėkmingos atakos išvedė į priekį panevėžiečius – 8:4. Dovydas Giedraitis ir Sylvainas Francisco smeigė po tritaškį (13:13), rezultatą persverdami, o taškas į tašką kova vyko ir toliau. Deividas Sirvydis ir Maodo Lo augino šeimininkų persvarą (2:15), tiesa, po pertraukėlės Jamelas Morrisas vėl tirpdė skirtumą iki minimalaus – 20:21. Taip ir baigėsi pirmasis kėlinys.
Nors Laurynas Birutis ir Dustinas Sleva siekė tolinti „Žalgirį“ nuo varžovų, kitų planų turėjo Nikola Radičevičius – po jo metimo priekyje vėl buvo „Lietkabelis“ – 26:25. Trapų pranašumą svečiai saugojo (38:37) ir vis atgaudavo, kai tik žalgiriečiai kvėpavo į nugaras. Liko minutė kėlinyje, D.Giedraitis smeigė tritaškį, bet lygybę grąžino Dovis Bičkauskis, vis tik ketvirtį Ą.Tubelis uždarė dėjimu – 42:40.
Tris baudas mesti stojęs P.Danusevičius realizavo visas ir taip lygybė grįžo į rungtynes – 43:43. K.Kullamae buvo persvėręs rezultatą, bet į krepšį krovė L.Birutis, tiesa, netrukus estas taikliai šovė iš toli – 50:47. Pataikė ir D.Giedraitis, tad laiminti komanda pasikeitė darkart, o po M.Wrighto dvitaškio su pražanga „Žalgiris“ įgijo apčiuopiamesnę persvarą – 56:50. Ketvirtyje liko 3 minutės, D.Sleva didino žalgiriečių pranašumą (58:50), baudų išbandymą išlaikė ir J.Morrisas, dalinai ir tašką pridėjęs E.Ulanovas – 59:52. Savo progas išnaudojęs Gabrielius Maldūnas neleido žalgiriečiams labiau pabėgti – 58:63.
S.Francisco ir M.Wrigho metimai išlaikė šeimininkus priekyje (73:66), dar du taškus vėliau pridėjo Ą.Tubelis, o E.Ulanovas galėjo skirtumą versti dar labiau rekordiniu, bet baudų nesumetė – 76:66. Liko pusė ketvirčio, dabar jau svečiams buvo sunku kapstytis iš dviženklio deficito ir intriga į mačą nebesugrįžo.
„Žalgirio“ gretose rezultatyviausiai ir efektyviausiai žaidė S.Francisco, įmetęs 20 taškų, atlikęs 6 perdavimus bei rinkęs 22 naudingumo balus.
„Lietkabelyje“ dvigubą dublį fiksavo P.Danusevičius, įmetęs 13 taškų, atkovojęs 12 kamuolių ir rinkęs 24 naudingumo balus.
Pristabdyti buvo svečių vedliai: J.Morrisas nors įmetė 15 taškų, bet „iš žaidimo“ pataikė 5 kartus iš 14, o K.Kullamae pataikė 6 kartus iš 16 (14 taškų).
„Žalgiris“: Sylvainas Francisco 20, Mosesas Wrightas 15 (8 atk. kam.), Dovydas Giedraitis 12, Ąžuolas Tubelis 9 (10 atk. kam.), Deividas Sirvydis 7.
„Lietkabelis“: Jamelas Morrisas 15, Kristianas Kullamae 14 (2/7 trit.), Paulius Danusevičius (12 atk. kam.) ir Lazaras Mutičius – po 13, Nikola Radičevičius ir Gabrielius Maldūnas – po 6.