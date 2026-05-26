NBA žvaigždė G. Antetokounmpo prakalbo apie Kauno „Žalgirį“

Praėjusią savaitę Atėnuose vykusiame Eurolygos finalo ketverte viešėjęs „Milwaukee Bucks“ žaidėjas taip pat atskleidė, kad jaučia šiltus jausmus Kauno „Žalgiriui“
Vieną kartą esu žaidęs „Žalgirio“ arenoje, atmosfera buvo puiki. Palaikau ir myliu krepšinį, man patinka, kai komandos žaidžia kietai ir teisingai. Jaučiu daug meilės „Žalgiriui“, – laidoje „Unofficial“ Lietuvos komikei Laurai Draugūnaitei kalbėjo graikas.
„Žalgirio“ arenoje jam teko žaisti 2014 metais – tąsyk draugiškose rungtynėse Lietuva susikovė su Graikija.
Susiję straipsniai
Mačas baigėsi lietuvių pergale 86:67, o G. Antetokounmpo įmetė 4 taškus ir atkovojo 5 kamuolius.
Maža to, graikui teko viešėti Kaune ir 2023 metų Eurolygos finalo ketverto metu.