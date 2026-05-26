Oficialu: „Žalgiris“ triumfuoja išsaugojęs Ą. Tubelį

Su 24-erių metų aukštaūgiu atnaujinta sutartis sudaryta pagal formulę „2+1“. Sutartis galios iki 2028–2029 m. sezono pabaigos, yra garantuota artimiausiems dviem sezonams, o prieš trečiąjį būtų galima pasinaudoti kontrakte numatyta išpirkos sąlyga. Sutartyje taip pat numatyta galimybė 2027 m. vasarą išvykti į NBA, pasinaudojus išpirka.
Šiame jau pasibaigusiame Eurolygos sezone Ą.Tubelis sirgalius džiugino ne tik galingais dėjimais, bet ir buvo trečias rezultatyviausias ir naudingiausias komandos žaidėjas, rinkęs po 12,1 taško, po 4,5 atkovoto kamuolio ir po 12,7 naudingumo balo.
Atkrintamosiose varžybose Ą.Tubelis išsiskyrė stabiliausiu žaidimu komandoje ir dar pakėlė statistinius rodiklius – per rungtynes vidutiniškai rinko po 17,2 taško ir po 18,2 naudingumo balo.
Susiję straipsniai
„Labai džiaugiuosi pratęsta sutartimi. Man „Žalgiris“ suteikia visas sąlygas – arena ir visas aptarnavimas yra aukščiausio lygio. Viskas yra duota, tu turi eiti ir dirbti aikštelėje, o tai, manau, kad man visai neblogai pavyko šiais metais. Daugelis žmonių liko patenkinti mano pasirodymu, tai nekantrauju likti dar porą metelių užtikrintai“, – kalbėjo Ą.Tubelis.
Savo mintimis apie „Žalgiryje“ liekantį Ą.Tubelį dalijosi ir „Žalgirio“ klubo prezidentas Paulius Jankūnas.
„Pagrindinė idėja yra ta, kad mes norime tokį žaidėją kaip Ąžuolas turėti kaip galima ilgiau. Matėme visą jo kelią, kaip jis paaugo nuo sezono pradžios ne tik krepšinio prasme, bet ir kaip asmenybė. Tikiu, kad jis turi didžiulį potencialą ir dar tikrai gerins savo žaidimą, o įgavęs patirties žais dar solidžiau. Matau jį „Žalgiryje“ ir matau jį kaip vieną iš vedančių žaidėjų dar ilgai ir laimingai“, – pakomentavo P.Jankūnas.
„Žalgiris Insider“ platformoje jau dabar galima išvysti visą išsamų pokalbį su „Žalgirio“ klubo prezidentu P.Jankūnu, kuriame jis plačiau komentuoja sutarties su Ą.Tubeliu atnaujinimo priežastis bei kontrakto detales.