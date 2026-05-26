T. Masiulis užjautė G. Žibėną dėl atleidimo: „Yra daug neteisybės“

Dar gegužės pradžioje treneris iš Kauno buvo nešiojamas ant rankų po triumfo FIBA Čempionų lygoje, tačiau savaitgalį jo treniruojama sostinės ekipa netikėtai 0:2 ketvirtfinalyje nusileido Utenos „Juventus“.
Po patirto fiasko vietinėse pirmenybėse „Rytas“ nusprendė atsisveikinti su treneriu, o „Žalgirio“ treneris užjautė savo kolegą.
„Žibėno atvejis parodo mūsų profesijos trapumą. Vieną dieną tu ant rankų nešiojamas, kitą – tu jau kitur. Kaip kolegos tikrai gaila. Manau, kad yra daug neteisybės.
Matėme, kiek trenerių buvo atleista Eurolygoje. Tokia jau yra mūsų ta profesija... Turime su tuo gyventi, smarkiai kažko nepakeisime. Reikia žiūrėti daugiau į save“, – užjausdamas kolegą kalbėjo T. Masiulis.
Tuo tarpu patys žalgiriečiai pergalingai startavo LKL pusfinalyje, kur pirmose rungtynėse namuose 85:75 palaužė Panevėžio „Lietkabelį“.
Svečiai iš Aukštaitijos sostinės visą laiką laikėsi rungtynėse ir tik paskutinėmis minutėmis „Žalgiris“ sugebėjo atitrūkti nuo varžovų.
„Antroje rungtynių pusėje pavyko suintensyvinti gynybą, kas leido pasiekti pergalę. Tik prie tos gynybos leidome jiems per daug atsikovoti kamuolių. Bet to ir tikimės, kad ši serija bus tokia sunki. „Lietkabelis“ turi patyrusius žaidėjus ir žino kaip žaisti.
Didelis dėmesys buvo jų pagrindiniams žaidėjams – Jamelui Morrisui ir Kristianui Kullamae. Manau, kad neblogai susitvarkėme. Jie nemažai taškų įmetė, bet nemažai metimų metė. Panašiai ir norėjome ir gintis prieš juos“, – kalbėjo T. Masiulis.
„Žalgirio“ treneris sureagavo ir į Eurolygos finalinį ketvertą, kuriame triumfavo Pirėjo „Olympiakos“ klubas.
„Eurolygoje aukščiausio lygio krepšinis, tikrai mėgavomės ir žiūrėjome, – teigė „Žalgirio“ strategas. – Buvo smagu žiūrėti. Atmosfera gera. Pirmąkart reguliariojo sezono nugalėtojai laimėjo čempionatą. Nulaužė kodą. „
