Atskleista, kiek padidėjo „Ryto“ biudžetas

2026 m. gegužės 27 d. 12:27
Nepaisant nesėkmingos sezono Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) pabaigos, Vilniaus „Ryto“ biudžetas pergalių FIBA Čempionų lygoje dėka gerokai išaugs.
Ne per seniausiai klubo generaliniu direktoriumi paskirtas Martynas Giga „Verslo žinių“ tinklalaidėje atskleidė, kad ekipos uždirbtos pajamos buvo žymiai didesnės, nei buvo planuota prieš sezoną.
Sezono metu „Rytas“ skelbė, kad planuoja surinkti 6,834 mln. eurų pajamų. M. Gigos teigimu, biudžetas pakilo iki 7,5 mln. eurų. Klubo atstovas taip pat pridėjo, kad gautos premijos leis „Rytui“ padidinti pajamas ir iki 9 milijonų eurų.
M. Giga teigė, kad per artimiausius dvejus metus klube yra iškeltas tikslas turėti 15 milijonų eurų, o metams bėgant – ir 20 milijonų eurų biudžetą.
Sirgaliai nutraukė tylą – „B tribūna" atvirai pasisakė apie „Ryto" fiasko LKL

„Ryto" atstovas paaiškino, kodėl buvo atleistas G. Žibėnas

Garsus krepšinio komentatorius necenzūriškai iškeikė „Ryto" nesėkme besidžiaugusius fanus

Kaip pažymi „Verslo žinios“, pokalbis vyko dar prieš „Ryto“ fiasko LKL ketvirtfinalio serijoje su Utenos „Juventus“, todėl realūs pajamų skaičiai, tikėtina, skirsis.
