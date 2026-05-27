M. Wrightas papasakojo apie neeilinę patirtį su Luka Dončičiumi

Užbaigti savo karjeros etapą stipriausioje pasaulio lygoje krepšininkui teko Dalase, kur jam labiausiai įsiminė viena iš treniruočių prieš atkrintamąsias varžybas. Tuomet dvipusį kontraktą turėjęs M. Wrightas aikštelėje akis į akį susidūrė su komandos superžvaigžde Luka Dončičiumi.
„Žaidimas trumpam sustojo, o jis man rėžė: „Aš tave kaskart sumalsiu į miltus po šitos užtvaros, jei tik būsi priešais mane.“
Aš tik pagalvojau: „Aha, aišku, nieko nebus.“ Bet, tiesą sakant, gintis prieš Luką yra neįtikėtinai sunku. Puikiai suprantu, kodėl visiems su juo kyla tiek problemų“, – šypsodamasis neeilinę patirtį prisiminė amerikietis.
Įdomu tai, kad augdamas M. Wrightas išbandė daugybę veiklų – grojo orkestre, plaukė, tačiau didžiausia jo aistra už aikštelės ribų tapo tenisas.
„Tenisą aš tiesiog dievinu. Mama visada sakydavo, kad tenisas tikrai padėjo mano koordinacijai. Augdamas buvau gana nerangus vaikas, tad tenisas padėjo susitvarkyti su kūnu. Vasarą su jaunesniais vyrukais puikiai praleidome laiką aikštelėje“, – apie krepšinio įgūdžiams pasitarnavusį hobį pasakojo žaidėjas.
