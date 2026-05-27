Šaro „Fenerbahce“ pateikė protestą Eurolygai

Kaip oficialiai paskelbė „Fenerbahce“ organizacija, buvo kreiptasi tiesiogiai į Eurolygą pateikiant protestą.
Tiek pats Šaras, tiek „Fenerbahce“ organizacijos nariai, tiek ir fanai skundėsi, kad negalėjo patekti į rungtynes. Tai sukandęs dantis vėliau patvirtino ir Eurolygos vykdantysis direktorius Chusas Bueno, nors teigė, kad nukentėjusiųjų skaičius nesiekė dviejų šimtų.
Kaip skelbė Graikijos žiniasklaida, tūkstančiai bilietus nusipirkusių žmonių jų buvo negavę dar net rungtynių dieną. Kai kuriems buvo atsiųsti ne tie bilietai. Be to, kaip teigiama, šimtai, o gal net ir tūkstančiai, Pirėjo „Olympiakos“ fanų prasibrovė į legendinę OAKA areną be bilietų arba su klaidingais bilietais vietų, kurios arenoje net neegzistuoja.
Nors buvo pranešta, kad problemos buvo išspręstos, dar rungtynių metu „Fenerbahce“ atstovai kvietė atsiliepti bilietų taip ir negavusiu fanus, kad šie visgi galėtų patekti į areną.
Pats Š. Jasikevičius papasakojo ir istoriją iš savo patirties.
„Jeigu žmonės moka tokius pinigus, stengiasi, vyksta, bet negali patekti į areną, yra labai liūdna. Man gaila „Fenerio“ fanų, – kalbėjo lietuvis. – Mes apie tai kalbėjome dar prieš rungtynes, kad daugelis jų laukė kažkokio el. laiško ar dar kažko.
Beje, vakar su draugais vienuoliktą vakaro buvau restorante ir mes dar neturėjom bilietų. Žmonės manęs pradėjo klausinėti, ar gaus bilietus, – penktadienį po pralaimėjimo pasakojo Šaras. – Čia nėra gera situacija Eurolygai, o tai liūdina.“
„Fenerbahce“ savo proteste teigia išdėsčiusi situaciją bei pasidalinusi ir fanų, ir komandos atstovų istorijomis.
„Aiškiai išdėstėme, kad tikimės išsamaus paaiškinimo ir aiškaus grįžtamojo ryšio dėl šių problemų“, – teigiama pranešime.
Koks gali būti Eurolygos atsakymas ir ar „Fenerbahce“ bus kaip nors kompensuota, kol kas neaišku.