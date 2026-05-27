SportasKrepšinis

Šaro „Fenerbahce“ pateikė protestą Eurolygai

2026 m. gegužės 27 d. 06:55
Lrytas.lt
Eurolygos finalo ketverto Atėnuose metu Šarūno Jasikevičiaus treniruojamos Stambulo „Fenerbahce“ komandos fanai susidūrė su dideliais sunkumais norėdami stebėti pusfinalio rungtynes. Dėl to klubas dabar pateikė oficialų protestą.
Daugiau nuotraukų (10)
Kaip oficialiai paskelbė „Fenerbahce“ organizacija, buvo kreiptasi tiesiogiai į Eurolygą pateikiant protestą.
Tiek pats Šaras, tiek „Fenerbahce“ organizacijos nariai, tiek ir fanai skundėsi, kad negalėjo patekti į rungtynes. Tai sukandęs dantis vėliau patvirtino ir Eurolygos vykdantysis direktorius Chusas Bueno, nors teigė, kad nukentėjusiųjų skaičius nesiekė dviejų šimtų.
Kaip skelbė Graikijos žiniasklaida, tūkstančiai bilietus nusipirkusių žmonių jų buvo negavę dar net rungtynių dieną. Kai kuriems buvo atsiųsti ne tie bilietai. Be to, kaip teigiama, šimtai, o gal net ir tūkstančiai, Pirėjo „Olympiakos“ fanų prasibrovė į legendinę OAKA areną be bilietų arba su klaidingais bilietais vietų, kurios arenoje net neegzistuoja.
Susiję straipsniai
Šaras supyko ant Eurolygos: „Tai yra beprotiškai liūdna“

Šaras supyko ant Eurolygos: „Tai yra beprotiškai liūdna“

Po Eurolygos pusfinalio vienas iš „Fenerbahce“ vadovų pratrūko – rėžė be užuolankų

Po Eurolygos pusfinalio vienas iš „Fenerbahce“ vadovų pratrūko – rėžė be užuolankų

Po Šaro ir „Fenerbahce“ įsiūčio prabilo Eurolygos bosas

Po Šaro ir „Fenerbahce“ įsiūčio prabilo Eurolygos bosas

Nors buvo pranešta, kad problemos buvo išspręstos, dar rungtynių metu „Fenerbahce“ atstovai kvietė atsiliepti bilietų taip ir negavusiu fanus, kad šie visgi galėtų patekti į areną.
Pats Š. Jasikevičius papasakojo ir istoriją iš savo patirties.
„Jeigu žmonės moka tokius pinigus, stengiasi, vyksta, bet negali patekti į areną, yra labai liūdna. Man gaila „Fenerio“ fanų, – kalbėjo lietuvis. – Mes apie tai kalbėjome dar prieš rungtynes, kad daugelis jų laukė kažkokio el. laiško ar dar kažko.
 Šarūnas Jasikevičius<br>Vangelio Stolio nuotr. Daugiau nuotraukų (10)
 Šarūnas Jasikevičius
Vangelio Stolio nuotr.
Beje, vakar su draugais vienuoliktą vakaro buvau restorante ir mes dar neturėjom bilietų. Žmonės manęs pradėjo klausinėti, ar gaus bilietus, – penktadienį po pralaimėjimo pasakojo Šaras. – Čia nėra gera situacija Eurolygai, o tai liūdina.“
„Fenerbahce“ savo proteste teigia išdėsčiusi situaciją bei pasidalinusi ir fanų, ir komandos atstovų istorijomis.
„Aiškiai išdėstėme, kad tikimės išsamaus paaiškinimo ir aiškaus grįžtamojo ryšio dėl šių problemų“, – teigiama pranešime.
Koks gali būti Eurolygos atsakymas ir ar „Fenerbahce“ bus kaip nors kompensuota, kol kas neaišku.
Stambulo FenerbahceEurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.