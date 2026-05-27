Sensacingasis „Juventus“ ir toliau stebina – LKL pusfinalio starte sumalė „Neptūną“

2026 m. gegužės 27 d. 20:43
Lietuvos krepšinio lygoje ir toliau stebina Utenos „Juventus“ ekipa. Iš atkrintamųjų kovų išprašę Vilniaus „Rytą“, Laimono Eglinsko vedami uteniškiai pusfinalyje sukūrė dar vieną sensaciją – pirmose pusfinalio rungtynėse jie įveikė favorite laikomą Klaipėdos „Neptūno“ ekipą 96:83 (25:20, 26:14, 19:18, 26:31) bei serijoje iki trijų laimėjimų pirmauja jau 1:0.
Antrasis serijos mačas vyks penktadienį „Juventus“ aikštėje. Tai pirmasis kartas per 14 mačų, kai „Juventus“ iškovojo sėkmę pusfinalio etape. Iki tol uteniškiai pusfinaliuose skindavo tik nesėkmes.
Per pirmąjį kėlinį „Neptūnas“ uraganinio puolimo nedemonstravo ir buvo priekyje tik 7:5. Po to svečiai iš Utenos ramiai perėmė iniciatyvą ir jau pirmavo 19:14, o po pirmojo ketvirčio „Juventus“ buvo priekyje 25:20.
Antrame kėlinyje „Juventus“ pirmavo 36:22, o po to ir 42:27. Galiausiai 8-ąją antrojo kėlinio minutę po Evaldo Šaulio tritaškio skirtumas padidėjo iki 20 taškų – 49:29, o po Luko Ulecko prasiveržimo – 51:29.
Po dviejų kėlinių „Juventus“ buvo priekyje 51:34. Vaizdas aikštėje nesikeitė ir trečiame kėlinyje, nors „Neptūnas“ buvo sumažinęs skirtumą iki 13 taškų.
Baigiantis kėliniui „Juventus“ pirmavo 70:48, bet laimėjo „tik“ 70:52.
Ketvirtojo kėlinio 5 min. skirtumas ir toliau išliko kur kas nei solidus – 81:60 ir „Juventus“ ramiai artėjo prie pergalės. Baigiantis mačui šeimininkai sumažino atsilikimą iki 78:88, tačiau jau buvo iškėlę baltą vėliavą.
„Juventus“ bando pirmą kartą klubo istorijoje patekti į LKL finalą. Pusfinalyje uteniškiai varžėsi penkis kartus, tačiau kaskart atsimušdavo į Kauno „Žalgirio“ arba sostinės „Ryto“ barjerą ir šiose serijose nėra laimėję nė vieno iš 13 mačų.
Tuo tarpu „Neptūnas“ LKL finalą buvo pasiekęs dukart, tačiau tai buvo jau senokai. Pusfinalio barjero klaipėdiečiai neperžengia nuo 2016-ųjų.
Reguliariame sezone klaipėdiečiai užėmė trečiąją vietą ir laimėjo tris iš keturių mačų prieš uteniškius, kuri buvo septinti – „Neptūnas“ pralaimėjo gegužės 2-ąją dieną 91:102, tačiau prieš tai šventė laimėjimus 95:89, 97:90 ir 85:72.
