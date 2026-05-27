Sirgaliai nutraukė tylą – „B tribūna“ atvirai pasisakė apie „Ryto“ fiasko LKL

Praėjus kelioms dienoms po šios nesėkmės „Rytas“ priėmė sprendimą parodyti duris komandos vyriausiajam treneriui G. Žibėnui.
Tuo metu ištikimiausių „Ryto“ sirgalių bendruomenė „B tribūna“ iki pat trečiadienio viešai nebuvo komentavusi sezono pabaiga virtusių šeštadienio įvykių.
Trečiadienio popietę sirgalių atstovai pasidalino vieša žinute, kurioje atvirai išdėstė savo mintis.
Susiję straipsniai
„Prieš rašant aprašymą norėjosi susivokti kas įvyko šį šeštadienį ir išvengti bereikalingų neigiamų emocijų proveržio.
Suprantame kokią įtaką gali turėti mūsų žodis, tad norisi į viską žiūrėti kiek įmanoma objektyviau. Kai kuriems tai daryti sekasi sunkiai ir tiek į viešą eterį, tiek žaidėjams į pm nuleidžiama įžeidinėjimų lavina. Turbūt šiandien skaudžiausia būtent dėl to.
Nuoširdžiai gėda už tokius bendruomenės narius, kurie pasiima naratyvą skleidžiamą žemo žurnalistinio lygio podkastuose bei priima tai kaip faktą.
Išdėti į šuns dienas žaidėją, kuris klubui dar prieš kelias savaitės atnešė vieną didžiausių pergalių istorijoje? Turbūt tam tikrose vietose buvo ir klubo neužtikrintos komunikacijos leidusios rutuliotis tokiam naratyvui, tačiau neturint visos informacijos darytis savas išvadas yra apgailėtina.
Nesinori narstyti kiekvieno komentaro apie žaidėjus, bet skaityti įžeidinėjimus mūsų žmonėms dėl nedėkingų situacijų, kuriose jie atsidūrė yra be galo skaudu. Šeima išlieka šeima. Ir skausme, ir džiaugsme.
Kodėl pasiekėme tokį tragišką rezultatą? Kaip ir praėjusioje pastraipoje minėjome reikia turėti visą informaciją ir tik klubo viduje esantys žmonės gali viską įvertinti. Mes to daryti nesiryšime ir nespėliosime.
Faktas lieka faktu, kad per 10 dienų netapome blogesne komanda nei buvome Badalonoje, tad sliekų ieškoti lendant į komplektacijos problemas šiuo atveju nereiktų. Psichologiniai ir emociniai aspektai dažniausiai pernelyg nuvertinami.
Žaidėjų dėl pastangų trūkumo ar emocijų nerodymo irgi kaltinti neturėtume. Kodėl tada po rungtynių nepadėkojame komandai? Natūralus nusivylimas istoriškai blogu rezultatu, manome, kad turime teisę tai parodyti. O vienintelis dalykas blogesnis už rezultatą – spaudos konferencija po rungtynių, tačiau šiandien palikime tai nuošalyje.
Turbūt tiek šiam kartui, kiek vėliau kitu postu bendrai aptarsime visą sezoną fanatizmo prasme. Kaip bendruomenė esame patyrę tikrai daug, tačiau šis sezonas išskirtinai nestabilus. Telieka mokytis, kaupti patirtį ir sugrįžti su nauja energija ir užsivedimu“, – rašė „B tribūna“.
B tribūnaVilniaus RytasUtenos Juventus
Rodyti daugiau žymių