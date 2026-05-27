V. Wembanyamą surakinę „Thunder“ – per žingsnį nuo NBA finalo

Nors pelnė 20 taškų, prancūzų vunderkindas daugiau nei pusę ju pelnė baudų metimais (12/12), o „iš žaidimo“ atakavo vos 26,7% taiklumu (4/10 dvit., 0/5 trit.).
Tuo tarpu brangiausias „Spurs“ ekipos krepšininkas De'Aaronas Foxas pasižymėjo tik 9 taškais (4/11 dvit., 0/4 trit., 8 rez. perd.).
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo daug pašaipų ir kritikos šios serijos metu susilaukiantis lygos MVP tapęs Shai Gilgeous-Alexanderis, surinkęs 32 taškus (5/16 dvit., 2/3 trit., 16/17 baud.) ir 9 rezultatyvius perdavimus, tačiau 6 kartus suklydęs.
22 taškus pridėjo puikią seriją žaidžiantis Alexas Caruso (4/8 trit.), 20 – gynėjo Jaredo McCaino sąskaitoje.
Kitos rungtynės – naktį iš ketvirtadienio į penktadienį Lietuvos laiku San Antonijuje.