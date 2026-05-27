Vilniaus sporto širdyje – 3x3 krepšinio tarptautinės kovos su pasaulio čempionais lietuviais

Birželio 1-3 ir 16-18 dienomis sostinėje įvyks net šeši „Herbalife“ FIBA 3x3 Tautų lygos „Europe-1“ konferencijos etapai, kuriuose dalyvaus Lietuvos vaikinų ir merginų rinktinės. Lietuvių varžovais šįkart taps Vokietijos, Kroatijos, Slovėnijos, Italijos ir Azerbaidžano jaunimo rinktinių atstovai.
Kiekvieną dieną nuo 14 iki 20 val. įvyks po vieną turnyro etapą. Juose kovojama dėl įskaitinių taškų – nuo 45 už šeštąją vietą iki 100 už pirmąją poziciją. Pasibaigus paskutiniajam etapui, įskaitos lyderiai užsitikrins vietą U23 pasaulio čempionate. Šios varžybos numatytos rugsėjo 15-19 dienomis Kinijoje.
„Tiek su vaikinais, tiek su merginomis – bus prieš ką pakovoti. Tikrai aukšto lygio varžybos. Tikiuosi, kad iškovosime kelialapį ir taip pasieksime užsibėžtą tikslą, o toliau jau bus matyti rugsėjį“, – optimistiškai į artėjančius išbandymus žvelgė rinktinių treneris Deividas Kumelis.
Vaikinai sieks vėl apginti namų sienas – būtent Vilniuje mūsiškiai pernai pelnė kelialapį į planetos pirmenybes, vykusias Kinijoje, kur vėliau pavyko pasidabinti aukso medaliais. Šis pasiekimas šiemet mūsiškiams jau yra garantavęs vietą pasaulio čempionate.
Vaikinų rinktinėje aiškios jau trys pavardės: titulo gynybą pradės pernai jį iškovoję Kajus Leliukas, Nojus Vaivada ir Rokas Jocys. Šią savaitę paaiškės likę trys komandos nariai.
Nepaisant ramybės dėl kelialapio į Kiniją, D. Kumelis dėl to lūkesčių kartelės nenuleidžia nė kiek žemiau.
„Mūsų tikslas – išsigryninti tuos žaidėjus, kurie vyks į pasaulio čempionatą, bei laimėti tuos šešis etapus ir užsitikrinti kuo daugiau reitingo taškų. Tai mums yra gyvybiškai svarbu“, – akcentus dėliojo specialistas.
Tuo tarpu merginos kausis dėl galimybės sugrįžti į svarbiausias metų varžybas tokiu būdu, kokiu to dar nėra pavykę įgyvendinti – praeityje bilietai į pasaulio čempionatą buvo dalinami pagal vietas reitinge.
Merginų komandai atstovaus pernai šiame turnyre suspindusi Danguolė Pupkevičiūtė, viena moterų krepšinio jaunųjų vilčių Danielė Paunksnytė, po ilgo laiko į trijulių krepšinį sugrįžtanti Urtė Čižauskaitė bei senbuvių trio – Audronė Zdanevičiūtė, Eglė ir Miglė Kisarauskaitės.
„Pavyko pasirinkti tikrai vienas geriausių merginų, turėjome kelias savaites pasiruošti. Sudėtys neblogos, viskas priklausys nuo mūsų pačių: kaip išpildysime detales, kaip susbėgsime, susižaisime.
Kadangi viskas vyks Vilniuje, manau, kad namų sienos ir sirgaliai tikrai vaidins didelį faktorių. Lauksime visų žmonių palaikymo“, – pridūrė treneris.
D. Kumeliui asistuos puikiai krepšinio aistruoliams pažįstamas Vytautas Šulskis.
