„Panathinaikos“ Graikijos lygos pusfinalio seriją pradėjo pratęsimu

2026 m. gegužės 28 d. 20:42
Lrytas.lt
Itin nelengvą pergalę pirmose Graikijos krepšinio lygos pusfinalio rungtynėse iškovojo Ergino Atamano vedama Atėnų „Panathinaikos“. Šalies vicečempionai namuose po pratęsimo 114:102 (23:24, 22:26, 32:25, 19:21, 18:6) palaužė Salonikų PAOK komandą.
Tad serijoje iki dviejų pergalių „Panathinaikos“ ekipa pirmauja 1:0.
Atėnų ekipoje Marius Grigonis nežaidė dėl legionierių limito. Taip pat varžovų gretose nebuvo Tomas Dimšos, kuris jaučia kojos skausmus.
Nugalėtojams 21 tašką pelnė Mathiasas Lessortas (6/7 dvit., 9/11 baud., 8 atk. kam., 25 n. b.), 18 taškų pridėjo Nigelas Hayesas-Davisas, po 17 taškų įmetė Cedi Osmanas ir Kendrickas Nunnas (7/8 dvit., 1/7 trit.), 14 pridėjo Kostas Sloukas (3/4 trit., 5 rez. perd.).
PAOK komandoje rezultatyviausiai žaidė Breeinas Tyree – 18 taškų (2/7 dvit., 3/8 trit., 5/6 baud., 6 rez. perd., 5 kld.), po 17 surinko Patrickas Beverley (3/7 trit., 13 rez. perd., 26 n. b.) ir Benas Moore‘as (12 atk. kam., 27 n. b.).
