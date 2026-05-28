ASVEL metė S. Francisco neįtikėtiną jauką – „Žalgirio“ žvaigždei siūlo išprotėjusius pinigus

Prancūzijos žurnalistas Andrea Calzoni skelbia, kad žalgiriečiui siūlomas dvejų metų ir net 7 mln. eurų kontraktas. ASVEL į sutartį sutinka įtraukti punktą, kad S. francisco gali dar šiemet persikelti į NBA.
S. Francisco kontraktas su „Žalgiriu“ galioja iki 2027-ųjų metų, tačiau po šio sezono yra galima išpirkos galimybė. Išpirka už „Žalgirio“ lyderį, įvairių pranešimų teigimu, sieka kelis šimtus tūkstančių eurų.
Dar prieš kelias savaites kalbėta, kad prancūzas neoficialiai sutiko keltis į jungtinių Arabų Emyratų „Dubai“ klubą.
Šiame Eurolygos sezone S. Francisco vidutiniškai per dvikovą įmesdavo po 16,5 taško, atlikdavo po 6,6 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo po 19,2 naudingumo balo.
Krepšininkas buvo įtrauktas į pirmąjį Eurolygos simbolinį penketą bei liko antras naudingiausio reguliariojo sezono žaidėjo rinkimuose.
