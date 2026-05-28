Cirkas Atėnuose: po „Olympiakos“ triumfo – „Panathinaikos“ sprendimas dezinfekuoti areną

Pergalę „Olympiakos“ nuskynė legendinėje Atėnų OAKA arenoje. Šį kartą amžinieji „raudonųjų“ priešai Atėnų „Panathinaikos“ net nepateko į Eurolygos finalo ketvertą, bet spėjo apie save priminti jau jam pasibaigus.
Socialinėje erdvėje išplito pranešimai ir nuotraukos, kuriose buvo galima išvysti „Panathinaikos“ sprendimu dezinfekuojamą areną.
„OAKA arenos erdvėse ir tribūnose jau baigtas biologinio valymo bei dezinfekcijos procesas, kad arena vėl būtų pasiruošusi priimti „Panathinaikos“ sirgalius“, – buvo rašoma klubo pranešime.
Pridedama, kad „Olympiakos“ fanai taip pat padarė ir nuostolių – buvo apgadintos kėdės, šviestuvai, langai.
OAKA arenoje Eurolygos finalą gyvai stebėjo per 18 tūkstančių „Olympiakos“ sirgalių.