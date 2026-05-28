J. Valančiūno gyvenime – ypatinga diena: „Buvo jaudulio daugiau nei prieš varžybas“

Lietuvos krepšinio rinktinės kapitonas trečiadienį Kaune apsigynė ir magistro studijų diplomą treniravimo studijų programoje.
Dėl karjeros NBA 34-erių uteniškis didžiąją dalį laiko praleidžia JAV, tad mokytis jam teko nuotoliniu būdu.
„Viskas praėjo sklandžiai. Dabar reikia pailsėti, vėliau gal ir vėl kibsiu į mokslus. Buvo jaudulio daugiau nei prieš varžybas“, – LRT kalbėjo J. Valančiūnas.
Magistro darbą jis rašė anglų kalba.
Primename, kad kol kas tolimesnė J. Valančiūno klubinė karjera dar nėra tokia aiški kaip studijos.
Aukštaūgis dar turi galiojančią sutartį su „Denver Nuggets“ klubu, bet vis garsiau kalbama apie vidurio puolėjo sugrįžimą į Europą.