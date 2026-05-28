Prieš turnyrą – M. Buzelio žinutė: kreipėsi į dalyvius

Sostinėje tuo metu lankysis ir pats M. Buzelis, kuris turnyro dalyviams siuntė žinią.
„Sveiki visi, čia M. Buzelis, atvyksiu į savo vardo turnyrą Lietuvoje – „Buzelis Cup“. Galbūt pamatysiu pažįstamus veidus, galbūt pamatysiu ir naujų veidų, bet bus labai įdomu. Laukia įnirtingos akistatos.
Labai nekantrauju pasimatyti, linkiu sėkmės visiems dalyvaujantiems. Jei pastebėsite mane, prieikite drąsiai, jauskitės laisvi, sėkmės!“, – kalbėjo M. Buzelis.
Birželio 5 dieną „Active Vilnius Arena“ vyksianti „BuzelisCup’26“ konferencija suburs ryškiausias Lietuvos krepšinio asmenybes, trenerius, sporto bendruomenės atstovus bei jaunąją krepšinio kartą.
Renginyje dalyvaus M. Buzelis su šeima, Jonas Valančiūnas, žinomi Lietuvos krepšininkai, treneriai ir sporto pasaulio veidai, o dalyvių lauks diskusijos, pranešimai bei išskirtiniai susitikimai.