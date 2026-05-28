T. Masiulis LKL fejerverkų dar nešaudo ir džiaugiasi prabanga turėti Ą. Tubelį

„Rungtynės kažkiek panašios į pirmas. Pirmoje pusėje nebuvome tiek geri gynyboje, kiek norėjome būti, padarėme klaidų, davėme atkovoti kamuolius, praleidome juos į stiprias jų puses. Net pražangas blogas darėme. Trečiame kėlinyje pavyko agresyviau gintis ir užpuolėme. Bet serija dar nebaigta, turime darbą padaryti iki galo“, – sakė po dar vieno laimėjimo „Žalgirio“ treneris T. Masiulis.
– Ar Sylvaino Francisco lyderystė per tas 28 žaidimo minutes ir pelnytus 27 taškus užduoda emocinį toną komandai?
– Ko gero. Aišku, jo taškai labai padeda, bet svarbiausia, kad jis ginasi, duoda tą toną gynyboje. Jei nori, jis gali daryti viską. Taip ir yra, kad jei gerai giniesi, tau sekasi ir puolimas. Jo lyderystė labai padeda šioje serijoje.
– Esate favoritais šioje serijoje. Ar treniruotėse labiau stengiatės išsireikalauti pastangų, ar taktikos?
– Visada daugiau yra apie pastangas. Taktikos yra viena, bet jei nebus pastangų, 100 proc. atsidavimo, nieko nebus – turime tokius žaidėjus, kurie tai supranta. Suprantame, kad „ant popieriaus“ esame geresni, solidesnė komanda, bet žaidimas vyksta ne popieriuje, o aikštėje. Džiugu, kad žaidėjai tai supranta, yra solidūs ir bando tai įrodinėti.
– Kokio lygio prabanga yra išlaikyti tokį žaidėją kaip Ąžuolą Tubelį iki 2028-ųjų?
– Čia yra didelis klubo laimėjimas, kad galime pasiūlyti jam tokias sąlygas. Džiaugiamės juo. Didžiausia prabanga jį turėti, galime ir apie jį lipdyti komandą.
Ąžuolas yra jaunas, ateities žaidėjas, tikimės, kad kitąmet jis bus ryškesnis ir rūbinėje, nes matau, kad jis gali tai daryti.
Džiugu už jį, kad jis nenuleidžia rankų. Jis niekada nenuleidžia rankų ir nenuleis – ir treniruotėse visada dirba maksimaliai, klausos ir eina į priekį.
– Ignas Brazdeikis nežaidė abu mačus, ar priežastis sveikatos bėdos?
– Ne, nėra problemų, turime 13 sveikų žaidėjų, visų mums reikia. Suprantu, jo situacija nėra lengva, bet turiu su treneriais priimti sprendimus.
Jie tokie, kokie yra. Nežinai, kas nutiks, turi visada būti pasiruošęs, taip yra ir jam, ir Rubštavičiui. Jiems nėra lengva, suprantu, buvau tokioje situacijoje, bet taip yra, visi sprendimai dėl komandos.
– Ar jus stebina „Juventus“ pelenės pasaka, kuri tęsiasi pusfinalyje?
– Tikrai nenustebino. Patys žaidėme, matėme, kad su nauju treneriu yra atsigavę. Sezonas atrodė blogas, bet paskutiniai mėnesiai jį pakeičia į visai kitą pusę.
Žaidėjai supranta, treneris supranta ir gerai žaidžia. Jie pateikė sensaciją, kad nugalėjo „Rytą“, visi šneka, kad „Rytas“ nenusiteikęs, bet niekas nešneka, kad „Juventus“ gerai žaidė. Daugiau kreditų reikia jiems. nenustebino jie manęs...
