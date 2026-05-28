Utenos „Juventus“ – svarbi žinia iš FIBA

2026 m. gegužės 28 d. 14:09
Į Lietuvos krepšinio lygos stipriausiųjų ketvertą netikėtai žengusi Utenos „Juventus“ komanda sulaukė papildomos motyvacijos pusfinalio serijoje.
Naujienų portalo LRT žurnalistas Benas Klimaitis skelbia, kad patekusi į finalą „Juventus“ ekipa užsitikrintų bilietą į kito sezono FIBA Čempionų lygos turnyrą.
Skelbiama, kad Lietuvai atiteks garantuota vieta turnyre tik tuo atveju, jeigu norinti Čempionų lygoje žaisti komanda LKL finišuos ne žemiau nei antroje pozicijoje.
Šiuo atveju „Juventus“ varžovu esantis „Neptūnas“ turi pasiekęs susitarimą su Europos taure. Kitame pusfinalyje rungtyniaujantys „Žalgirio“ ir „Lietkalbelio“ klubai taip pat atitinkamai yra susitarę su Eurolyga be Europos taure.
Jei „Juventus“ nepavyktų žengti į finalą, komandos likimą spręstų Čempionų lygos valdyba.
Primename, kad Utenos klubas trečiadienį sėkmingai pradėjo pusfinalio seriją prieš Klaipėdos „Neptūną“ (iki trijų pergalių pirmauja 1:0).
