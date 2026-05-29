„Rimi Lietuva“: sporto partnerystės šiandien sprendžia daugiau nei matomumo klausimą

Už sportinių rezultatų slypi ir platesnis reiškinys: krepšinis Lietuvoje vis dar išlieka viena stipriausių bendruomenes jungiančių platformų.
Šiandien sporto reikšmė neapsiriboja vien pergalėmis ar turnyrinėmis lentelėmis – vis dažniau sportas tampa atsaku į kur kas platesnius visuomenės iššūkius: mažėjantį fizinį aktyvumą, augančią socialinę izoliaciją ir silpnėjančius bendruomeninius ryšius. Būtent todėl pasaulyje keičiasi ir verslo požiūris į sporto rėmimą.
„Šiandien žmonės iš verslo tikisi daugiau nei matomumo ar reklamos. Jie vertina, ar prekės ženklas kuria realią vertę bendruomenėms ir prisideda prie visuomenei svarbių klausimų sprendimo. Matome, kad sportas tampa viena stipriausių platformų tam daryti“, – sako „Rimi Lietuva“ generalinis direktorius Vaidotas Lukoševičius.
Nuo logotipo prie realaus poveikio
Tarptautiniu mastu sporto partnerystės seniai peržengė tradicinio rėmimo ribas. Šiandien stipriausi pasaulio prekių ženklai sportą mato ne kaip reklamos plotą, o kaip galimybę kurti emocinį ryšį su žmonėmis, investuoti į bendruomenes ir ilgalaikį poveikį visuomenei.
Didieji vardai, tokie kaip Nike ar Adidas, jau seniai investuoja ne tik į profesionalų sportą, bet ir į jaunimo aktyvumą, viešąsias erdves bei socialines iniciatyvas. Lietuvoje ši kryptis taip pat ryškėja. Įmonės vis dažniau renkasi ne vien trumpalaikį matomumą, o partnerystes, kurios kuria ilgalaikį santykį su auditorija.
„Sporto rėmimas šiandien nebėra tik logotipas ant parketo ar LED ekranas rungtynių metu. Žmonės tikisi autentiškumo, emocinio ryšio ir realios patirties. Todėl vis daugiau dėmesio skiriama iniciatyvoms, kurios leidžia būti arčiau bendruomenių ir kurti gyvą kontaktą su žmonėmis“, – teigia „Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė.
Kodėl „Rimi Lietuva“ pasirinko partnerystę su LKL
Pasak V. Lukoševičiaus, partnerystė su Lietuvos krepšinio lyga pasirinkta neatsitiktinai.
„Krepšinis Lietuvoje yra daugiau nei sportas. Tai bendruomenes vienijantis reiškinys, kuris sujungia skirtingas kartas, miestus ir žmones. Todėl mums svarbu būti ten, kur kuriamas ryšys tarp žmonių – komandinė dvasia, emocija ir bendrumo jausmas“, – sako jis.
Anot jo, šiandien vis aiškiau matyti, kad žmonės vis daugiau laiko praleidžia individualiai ir virtualioje erdvėje, todėl gyvas bendravimas bei bendruomeniškos veiklos tampa dar svarbesnės.
„Sportas turi unikalią galią suburti žmones gyvam ryšiui. Todėl mums svarbu prisidėti prie iniciatyvų, kurios skatina aktyvų laisvalaikį, įtraukia bendruomenes ir kviečia žmones daugiau laiko praleisti kartu“, – teigia V. Lukoševičius.
„LKL Street x Rimi“ – daugiau nei krepšinio projektas
Vienu ryškiausių partnerystės pavyzdžių tapo „LKL Street x Rimi“ projektas „Varom į kiemą“, šiemet sugrįžtantis į lygos miestus kartu su profesionaliais Lietuvos krepšininkais – Ąžuolu Tubeliu, Augustu Marčiulioniu bei Arnu Velička.
Projektas kviečia žmones į nemokamas treniruotes skirtinguose Lietuvos miestuose, įtraukdamas įvairaus amžiaus ir pasirengimo dalyvius.
„Šis projektas mums svarbus tuo, kad jis perkelia sportą iš arenų į kasdienę žmonių aplinką – kiemus, miestų erdves, bendruomenes. Norime priminti tą laiką, kai daugiau laiko leisdavome kartu gyvai, o ne telefonuose“, – sako L. Lesauskaitė-Remeikė.
Praėjusiais metais apie 45 proc. dalyvių į treniruotes sugrįžo pakartotinai. Net ir itin lietinga vasara nesumažino žmonių įsitraukimo – prie veiklų jungtasi viso sezono metu. Projektas jau prisidėjo ir prie infrastruktūros atnaujinimo Utenoje, Mažeikiuose bei Kaune, o šiemet plečiasi ir į Palangą.
„Labai svarbu, kad aktyviausiai į projektą įsitraukia ne tik didmiesčiai. Matome didžiulį bendruomeniškumo poreikį regionuose – Šiauliuose, Klaipėdoje, Palangoje. Tai rodo, kad žmonėms tokių iniciatyvų tikrai reikia“, – teigia L. Lesauskaitė-Remeikė.
Partnerystės vertė šiandien matuojama ne vien matomumu
Pasak „Rimi Lietuva“ atstovų, šiandien sporto partnerystės vertė vis dažniau vertinama ne tik per tradicinius reklamos rodiklius. Svarbiu rodikliu tampa žmonių įsitraukimas, ilgalaikis poveikis bei ryšys su bendruomenėmis.
„Mums svarbu ne kiekybė, o kokybė. Geriau viena stipri ir prasminga partnerystė nei daug fragmentuotų iniciatyvų. Todėl sąmoningai koncentruojamės į ilgalaikį bendradarbiavimą su LKL“, – sako V. Lukoševičius.
Anot jo, šiandien stipriausios partnerystės yra tos, kurios kuria vertę ne tik verslui, bet ir visuomenei.
„Sportas turi unikalią galią vienyti žmones. Todėl matome jį ne tik kaip rėmimo kanalą, bet ir kaip platformą bendruomenėms, sveikatingumui bei emociniam ryšiui kurti“, – teigia „Rimi Lietuva“ generalinis direktorius.