Išprotėjęs mačas: 17 taškų atsilikęs „Juventus“ smogė „Neptūnui“ ir viena koja įžengė į LKL finalą

2026 m. gegužės 29 d. 21:00
Lietuvos krepšinio lygos pusfinalyje – įspūdingos peštynės dėl kelialapio į čempionato finalą. Pirmąjį pusfinalio mačą pirmą kartą per visą istoriją laimėjęs Utenos „Juventus“ penktadienį namie žaidė su Klaipėdos „Neptūnu“ ir neįtikėtinai laimėjo 86:83 (26:23, 14:19, 17:23, 29:18). Uteniškiai buvo atsilikę net 17 taškų skirtumu, tačiau ketvirtame kėlinyje sugebėjo pasivyti svečius ir persverti rezultatą. Dabar serijos rezultatas tapo 2:0 ir uteniškiams trūksta vieno laimėjimo iki LKL finalo.
Pirmą serijos mačą Klaipėdoje uteniškiai laimėjo 96:83. Serija vyks iki trijų pergalių, o trečioji akistata Klaipėdoje vyks pirmadienį.
Antra pusfinalio dvikova ir vėl prasidėjo neįtikėtinu „Juventus“ ekipos pataikymu – keturi tritaškiai iš eilės ir šeimininkai buvo priekyje 12:2.
Tačiau po to dvikova išsilygino – „Neptūnas“ perėmė iniciatyvą, kėlinio viduryje Utena pirmavo 17:14, o po pirmojo kėlinio šeimininkai buvo priekyje 26:23.
Istorinę pergalę laimėjusio „Juventus" treneris pasidžiaugė – kontroliavo „Neptūno" blogąjį pataikymą

Antrame kėlinyje „Juventus“ iš žaidimo pataikė vos du metimus, kitus taškus rinkosi tik nuo baudų linijos, tačiau ilsėtis išėjo beveik nieko nepraradęs – atsiliko tik dviem taškais 40:42.
Trečiasis kėlinys „Juventus“ ekipai tapo tragiškas – nesugebėję pasipriešinti ir sustabdyti „Neptūno“, šeimininkai kėlinio viduryje atsiliko net 44:61.
Likus grumtis ketvirtyje 2 min. uteniškiai sugebėjo aptirpdyti skirtumą iki 53:63.
Prieš lemiamą kėlinį „Juventus“ atsiliko 57:63. Prasidėjus ketvirtam kėliniui „Neptūnas“ vos ne vos išlaikė persvarą – 67:60.
Po Pauliaus Valinsko įmesto 27-ojo taško „Neptūno“ klubas Utenai buvo jau ranka pasiekiamas – 66:70, o dar po kelių akimirkų – ir 70:72.
Vis dėlto latvio Rihardo Lomažo ir Mindaugo Girdžiūno pastangomis „Neptūnas“ sugebėjo likus 3 min. atitrūkti 80:73.
Paskutinę minutę „Juventus“ sugebėjo prisivyti svečius ir P. Valinskas išlygino rezultatą 80:80. O perėmus kamuolį Evaldui Šauliui, likus 47 sek. uteniškiai išsiveržė į priekį 82:80.
Likus 12 sek. skirtumas padidėjo iki 84:80, bet R. Lomažas tritaškiu sumažino skirtumą iki minimumo, palikęs šeimininkams 8,3 sek.
Uteniškiai pataikė du baudos metimus, o svečiai taip ir nesugebėjo tolimu metimu išlyginti rezultato.
„Juventus“: Paulius Valinskas 29, Evaldas Šaulys 15, Lukas Uleckas 14, Hassanas Diarra 13.
„Neptūnas“: Karlis Šilinis 17, Rihardas Lomažas 16, Arnas Velička ir Mindaugas Girdžiūnas po 12, Donatas Tarolis 10.
