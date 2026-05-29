J. Jocytė šventė pergalę prieš WNBA žvaigždę

Lietuvė per 16 minučių pelnė 3 taškus (0/2 dvit., 1/2 trit.), atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir blokavo 1 metimą.
Nugalėtojas į priekį vedusi Veronica Burton pelnė 25 taškus (6/10 dvit., 1/3 trit., 10/12 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir blokavo 5 metimus.
Bene garsiausia WNBA krepšininkė, „Fever“ lyderė Caitlin Clark sužaidė prasčiausias sezono rungtynes ir surinko 16 taškų (1/6 dvit., 2/6 trit., 8/8 baud.), 4 sugriebtus kamuolius ir 6 rezultatyvius perdavimus.
„Valkyries“: Veronica Burton 25, Janelle Salaun ir Gabby Williams po 19.
„Fever“: Caitlin Clark ir Raven Johnson po 16, Kelsey Mitchell 14.
Justė JocytėGolden State ValkyriesIndianos Fever
