Sportas Krepšinis

J. Jocytė šventė pergalę prieš WNBA žvaigždę

2026 m. gegužės 29 d. 09:32
Lrytas.lt
Justės Jocytės atstovaujama „Golden State Valkyries“ (5/2) namuose 90:88 (21:14, 23:30, 21:23, 25:21) įveikė „Indiana Fever“ (4/3).
Lietuvė per 16 minučių pelnė 3 taškus (0/2 dvit., 1/2 trit.), atliko 2 rezultatyvius perdavimus ir blokavo 1 metimą.
Nugalėtojas į priekį vedusi Veronica Burton pelnė 25 taškus (6/10 dvit., 1/3 trit., 10/12 baud.), atkovojo 6 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus ir blokavo 5 metimus.
Bene garsiausia WNBA krepšininkė, „Fever“ lyderė Caitlin Clark sužaidė prasčiausias sezono rungtynes ir surinko 16 taškų (1/6 dvit., 2/6 trit., 8/8 baud.), 4 sugriebtus kamuolius ir 6 rezultatyvius perdavimus.
„Valkyries“: Veronica Burton 25, Janelle Salaun ir Gabby Williams po 19.
„Fever“: Caitlin Clark ir Raven Johnson po 16, Kelsey Mitchell 14.
