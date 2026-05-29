NBA MVP surakinę „Spurs“ išplėšė septintąsias Vakarų finalo rungtynes

2026 m. gegužės 29 d. 07:23
NBA Vakarų konferencijos finale intriga pasiekė aukščiausią tašką. „San Antonio Spurs“ išplėšė septintąsias serijos rungtynes.
San Antonijaus krepšininkai namuose 118:91 (35:22, 25:31, 32:13, 26:25) susitvarkė su čempionų titulą ginančia „Oklahoma City Thunder“.
Serijoje iki 4 pergalių rezultatas lygus 3:3.
Nugalėtojus į pergalę vedė prancūzas Victorias Wembanyama. 22-ejų krepšininkas surinko 28 taškus (6/12 dvit., 4/9 trit., 4/4 baud.), 10 sugriebtų ir 2 perimtus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus ir 3 blokus.
Dylanas Harperis prie pergalės pridėjo 18 taškų (4/6 dvit., 2/3 trit., 4/4 baud.), 6 atkovotus kamuolius ir 4 rezultatyvius perdavimus.
Tuo tarpu antrą kartą paeiliui NBA MVP tapęs Shai Gilgeous-Alexanderis sužaidė nerezultatyviausias šio sezono rungtynes.
Kanadietis pelnė 15 taškų (6/13 dvit., 0/5 trit., 3/3 baud.), atliko 4 rezultatyvius perdavimus, o jam būnant aikštėje, „Thunder“ praleido 28 taškais daugiau nei įmetė.
Lemiamos Vakarų finalo rungtynės vyks sekmadienį, 3 val. Lietuvos laiku. Nugalėtojai NBA finale susitiks su „New York Knicks“.
„Spurs“: Victoras Wembanyama 28, Dylanas Harperis 18, Stephonas Castle'as 17.
„Thunder“: Shai Gilgeousas-Alexanderis 15, Jaredas McCainas 13, Casonas Wallace'as 11.
