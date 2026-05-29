Sezono suvestinė: ką nuveikė užsienyje žaidusios Lietuvos krepšininkės

„Mersin“ komandoje žaidusios Laura Juškaitė ir Eglė Šventoraitė tapo Europos taurės laimėtojomis, Justė Jocytė su komandos draugėmis iš Žironos „Uni“ rungtyniavo Eurolygos finalo šešete, tačiau nė viena užsienio klubuose žaidusi lietuvė šiais metais netapo nacionaline čempione ar taurės laimėtoja.
Mersino ir Žironos komandos Turkijos ir Ispanijos pirmenybių kovas baigė pusfinalyje, o nacionalinės lygos finale rungtyniavo tik Monika Grigalauskytė iš „Miskolc“. Jos komanda pralaimėjo lemiamas Vengrijos lygos rungtynes. Formaliai Lenkijos vicečempione tapo Laura Miškinienė iš Poznanės „AZS Politechnika“, tačiau ji praleido visą sezoną dėl pernai patirtos sunkios traumos.
Ispanija
2025–2026 metų sezone didžiausiu Europos moterų krepšinio atradimu tapo Žironos „Uni“ komanda, į kurią pernai perėjo Justė Jocytė.
Jaunoji Lietuvos rinktinės gynėja iki tol šešis sezonus atstovavo Liono ASVEL, bet šiam Prancūzijos klubui sumažinus moterų komandos finansavimą turėjo ieškoti kitos ekipos ir atsidūrė kitoje Pirėnų pusėje – nedideliame Katalonijos mieste Žironoje.
Nors „Uni“ sudėtis nebuvo niekuo ypatinga, komanda nuo pirmųjų sezono mėnesių stebino sėkmingu žaidimu, Eurolygos grupės varžybose užėmė antrąją vietą ir pateko į svarbiausio žemyno turnyro finalo šešetą.
Didžiąją Žironos krepšininkių svajonę sužlugdė pusfinalyje patirtas pralaimėjimas turtingiausiam Europos moterų klubui Stambulo „Fenerbahçe“, tačiau galutinėje Eurolygos lentelėje užimta ketvirtoji vieta J. Jocytei ir jos komandos draugėms buvo didelis laimėjimas – „Uni“ pirmą kartą pateko tarp keturių stipriausių žemyno ekipų.
20-metės J. Jocytės indėlis neliko nepastebėtas. Ji buvo išrinkta į geriausių Eurolygos gruodžio mėnesio žaidėjų penketą ir į geriausių sezono žaidėjų trečiąjį penketą. Eurolygos varžybose lietuvė pelnydavo 11,6 taško ir atlikdavo 4,4 rezultatyvaus perdavimo.
Žironos komanda taikėsi į Ispanijos čempionės vardą. Šalies pirmenybių reguliariajame sezone „Uni“ laimėjo 24 iš 30 rungtynių ir tvirtai užėmė antrąją vietą.
Tačiau pusfinalyje Katalonijos komandai koją pakišo čempionės vardą gynusi „Valencia“. Nors Valensijos komanda reguliariajame sezone buvo tik trečia, pusfinalyje nugalėjo aikštės pranašumą turėjusią Žironos ekipą.
Po to finalo serijoje „Valencia“ įveikė ir reguliariojo sezono nugalėtoją „Zaragoza“ komandą. Valensijos krepšininkės čempionėmis tapo ketvirtus metus iš eilės.
Ispanijos lygoje J. Jocytė pelnydavo 11,3 taško ir atlikdavo 3,9 rezultatyvaus perdavimo. Beje, naudingiausia Ispanijos lygos žaidėja buvo pripažinta J.Jocytės komandos draugė – „Uni“ vidurio puolėja Mariam Coulibaly iš Malio. Ši krepšininkė taip pat buvo išrinkta į Eurolygos geriausių žaidėjų antrąjį penketą.
Ispanijos taurės turnyre Žironos krepšininkės net nepateko į pusfinalį. Jos ketvirtfinalyje nusileido Salamankos „Perfumerias Avenida“ komandai. Šalies taurę iškovojo „Valencia“.
Turkija
Antrajame pagal rangą Europos turnyre komandai, kurioje žaidė Lietuvos krepšininkės, šiais metais pavyko iki galo nueiti visą kelią. Europos taurę iškovojo „Mersin“, o pergale su komandos draugėmis džiaugėsi Laura Juškaitė ir Eglė Šventoraitė.
„Mersin“ sezono pirmojoje dalyje žaidė Eurolygoje, bet šiame turnyre pasirodė labai blogai – pirmojo etapo grupėje laimėjo tik 1 iš 6 rungtynių. Grupėje paskutinę vietą užėmusi Mersino komanda gavo teisę pereiti į silpnesnį Europos taurės turnyrą ir jame parodė visą galią.
Europos taurės atkrintamosiose varžybose „Mersin“ nugalėjo Bukarešto „Rapid“, Vilniaus „Kibirkšties“, Atėnų „Panathinaikos“, „Lattes-Montpellier“ bei Atėnų „Athinaikos“ komandas ir iškovojo antrąjį pagal svarbą žemyno prizą.
Europos taurės finalo dvikovos baigtį lėmė trys taškai. „Mersin“ išvykoje laimėjo pirmąsias rungtynes 85:80, o po savaitės namie pralaimėjo mažesniu skirtumu 75:77. Sudėjus dvejų rungtynių rezultatus, „Mersin“ nugalėjo 160:157.
Abi Lietuvos krepšininkės Mersino komandoje žaidė ne nuo pat sezono pradžios. L.Juškaitė atvyko tik prieš Eurolygos grupės varžybas, o E. Šventoraitė – prieš Europos taurės atkrintamąsias varžybas. E. Šventoraitė į „Mersin“ perėjo iš „Athinaikos“, tad Europos taurės finale kovojo su buvusiomis komandos draugėmis.
Eurolygos varžybose L. Juškaitė pelnydavo vidutiniškai 12 taškų ir atkovodavo 5,8 kamuolio. Europos taurės turnyre L.Juškaitė pelnydavo 13,5 taško ir atkovodavo 6 kamuolius, E.Šventoraitė įmesdavo 9,2 taško ir atkovodavo 4,4 kamuolio.
Svajoti apie Turkijos lygos finalą Mersino krepšininkėms šiais metais buvo per drąsu. Nors pernai „Mersin“ tapo ir Eurolygos, ir Turkijos vicečempione, tarpsezonį komanda aiškiai susilpnėjo, o varžovės sustiprėjo.
Įvykiai krepšinio aikštėse tai patvirtino. „Mersin“ superlygos reguliariajame sezone žymiai atsiliko nuo dviejų favoričių ir kovojo dėl trečiosios vietos su Stambulo „Emlak Konut“. Šios dvi ekipos laimėjo po 14 iš 20 rungtynių, bet „Mersin“ dėl blogesnių rezultatų tarpusavio mačuose liko ketvirtas.
Atkrintamųjų varžybų pusfinalyje „Mersin“ buvo pakištas po Stambulo „Fenerbahçe“ volu ir pralaimėjo seriją 0:2. Iš šalies taurės turnyro „Mersin“ irgi iškrito pusfinalyje, kuriame taip pat nusileido „Fenerbahçe“ komandai.
L.Juškaitės vidurkiai Turkijos superlygoje buvo 13,4 taško ir 5,9 atkovoto kamuolio, E. Šventoraitės – 6,8 taško.
Turkijos čempionu tapo „Fenerbahçe“, finalo serijoje nugalėjęs Stambulo „Galatasaray“ komandą 3:0.