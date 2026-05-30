Graikijos čempionato finale susitiks „Olympiakos“ ir „Panathinaikos“

„Olympiakos“ antrajame pusfinalio mače 95:68 (20:10, 24:20, 22:16, 29:22) įveikė Atėnų AEK krepšininkus ir laimėjo seriją 2:0.
Nugalėtojams Donta Hallas pelnė 22 taškus, atkovojo 10 kamuolių ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.
AEK ekipoje žaidžiantis Lukas Lekavičius pelnė 6 taškus ir 6 rezultatyvius perdavimus.
Mindaugas Kuzminskas pralaimėtojams pridėjo 4 taškus.
O „Panathinaikos“ išvykoje 102:94 (17:27, 27:20, 28:20, 30:27) palaužė Salonikų PAOK ir laimėjo seriją 2:0.
Nugalėtojus į priekį vedė Cedi Osmanas su 29 taškais ir 4 sugriebtais kamuoliais.
PAOK komandoje žaidžiantis Tomas Dimša pelnė 3 taškus ir atkovojo 3 kamuolius.
Atėnų ekipoje žaidžiantis Marius Grigonis rungtynėms registruotas nebuvo.
