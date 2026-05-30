Laura Juškaitė Toronte surengė tritaškių lietų

2026 m. gegužės 30 d. 23:42
Debiutinį sezoną WNBA žaidžianti Laura Juškaitė surengė įspūdingą pasirodymą ir pasiekė pergalę.
Lietuvės atstovaujama „Toronto Tempo“ (5/4) namuose 93:72 (21:13, 16:23, 33:20, 23:16) įveikė „Seattle Storm“ (3/6).
L. Juškaitė per 25 minutes surinko 14 taškų (1/3 dvit., 4/5 trit.), 5 atkovotus ir 2 perimtus kamuolius bet rezultatyvų perdavimą.
28-erių lietuvė pagerino asmeninį pataikytų tritaškių rekordą.
Puolėja iš Lietuvos taip pat turėjo geriausią plius/minus rodiklį rungtynėse, +25.
Nugalėtojas į priekį vedė Marina Mabrey, kuri surinko 18 taškų (3/4 dvit., 3/9 trit., 3/3 baud.), 3 atkovotus kamuolius bei 4 rezultatyvius perdavimus.
„Tempo“: Marina Mabrey 18, Kiki Rice 17, Brittney Sykes 15.
„Storm“: Natisha Hiedeman 18, Jordan Horston 15, Jade Melbourne 8.
