U17 Lietuvos krepšinio rinktinė pradėjo pasiruošimą FIBA Pasaulio taurei

Praėjusią vasarą T. Tarasevičiaus treniruojami krepšininkai iškovojo U16 Europos čempionato sidabro medalius ir sportiniu keliu pateko į U17 Pasaulio čempionatą.
„Europos čempionatų šita karta dar turės – bus U18 ir U20 amžiaus pirmenybės, bet galimybė sudalyvauti pasaulio jaunimo čempionate yra tik viena“, – sakė rinktinės treneris T. Tarasevičius.
Pasaulio čempionatas birželio 27–liepos 5 d. vyks Turkijoje. Tai bus pirmasis čempionatas iš visų septynių, kuriuose prasidedančią vasarą žais įvairaus amžiaus Lietuvos jaunimo rinktinės.
Lietuva Pasaulio taurės B grupėje varžysis su Kanados, Kinijos ir Kamerūno rinktinėmis.
„Gavome tikrą egzotiką – komandas iš 3 žemynų. Kol kas labai sudėtinga kažką pasakyti, bet mąstant stereotipiškai Afrikos komandos visada pasižymi savo dydžiu, dideliais kūnais ir atletiškais krepšininkais. Kanados ir JAV krepšinio mokykla yra praktiškai ta pati. Tam tikrus dalykus dėliojame, įsivaizduojame, kaip varžovai galėtų pulti ir gintis. Iš taktinės pusės tai bus labai įdomi patirtis“, – pastebėjo T. Tarasevičius.
„Labai svarbu, kad kiekvienas atvažiavęs į Lietuvos rinktinę žaistų ne už save, o dėl komandos. Tik aukšta rinktinės pozicija gali atkreipti skautų dėmesį, ypač mūsų rinktinėje, kuri šiai dienai neturi superžvaigždžių“, – užbaigė treneris.
Treneriai ir personalas: Tomas Tarasevičius, Eligijus Vaitekūnas, Matas Juzeliūnas, Agnė Ginevičiūtė, Patricija Biečiūtė, Liutauras Kasparas, Rytis Anskaitis.
U17 Lietuvos rinktinės kandidatai
Jokūbas Kukta (Kauno „Žalgiris-3“)
Lukas Šiškauskas (St. Joseph High School, JAV)
Rojus Stankevičius (Šiaulių KA „Saulė“ I-ŠSG, Kauno „Žalgiris-3“)
Augustas Kičas (Nacionalinė KA, Kauno „Žalgiris-3“)
Kristupas Sabeckas (Kauno „Žalgiris-3“)
Gabrielius Buivydas (Vilniaus KM, Vilniaus „Rytas-MRU“)
Benas Biržinis (Sostinės KM, Vilniaus „Rytas-MRU“)
Simas Raščius (Sostinės KM, Vilniaus „Rytas-MRU“)
Arnas Erlickis (Klaipėdos KM, „Neptūnas-Akvaservis“)
Paulius Veliulis (Šiaulių sporto gimnazija, Šiaulių KA „Saulė“)
Joris Sinica (Nacionalinė KA, Kauno „Žalgiris-3“)
Vytis Šliogeris (KM „Perkūnas“, Kauno „Žalgiris-3“)
Lukas Lukošiūnas („Tornado“ KM)
Dominik Lavrinovich (Vilniaus KM)
Elijas Malinauskas (Cooper IA, JAV)
Benas Baranauskas (Berlyno ALBA)