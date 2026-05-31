„Žalgiris“ užtikrintai žengė į LKL finalą

Kitame pusfinalyje 2:0 Utenos „Juventus“ pirmauja prieš Klaipėdos „Neptūną“. Trečiasis serijos mačas pirmadienį vyks Klaipėdoje. Šios poros nugalėtojai dėl aukso kovos su „Žalgiriu“, pralaimėtojai dėl bronzos kausis su Panevėžio ekipa.
Panevėžiečiai kausis dėl potencialios ketvirtos LKL, kurią remia „Betsson“, bronzos paeiliui.
Per 33 sezonus „Žalgiris“ finale kovos 32-ą kartą.
Legionierių truktelėtas „Žalgiris“ išsiveržė į priekį 11:7, o aukštaūgiai skirtumą didino dar labiau – 15:7. Nikola Radičevičius bei Kristianas Kullamae ėmė tirpdyti „Lietkabelio“ deficitą (15:17), o galiausiai pats estas rezultatą lygino – 17:17. Po pirmo kėlinio panevėžiečių deficitas buvo neženklus – 27:29.
Ąžuolas Tubelis inicijavo geresnę „Žalgirio“ atkarpą ir vėl tolino kauniečius nuo varžovų (35:27), nors Lazaras Mutičius turėjo kitų planų – 33:39. „Lietkabelis“ laikėsi šalia, svarbius taškus rinko Paulius Danusevičius, o Gabrielius Maldūnas iš skirtumo paliko tašką – 43:44. Tiesa, iki ketvirčio pabaigos padėtį šeimininkai stabilizavo – 56:47.
M.Wrightas skirtumą didino iki dviženklės ribos (58:47), bet spurtą rengė svečiai, atsakę 8 taškais be atsako – 55:58. Vis dėlto „Žalgiriui“ neužtruko ilgai, kad susigrąžintų dviženklį pranašumą (68:55), tuo tarpu pasibaigus trims kėliniams Tomo Masiulio komanda pirmavo 75:68.
J.Furmanavičius ir N.Radičevičius tolimais metimais išlaikė „Lietkabelį“ kovoje – 74:80. Serbas deficitą tirpdė dar perpus (79:82), tačiau atsaką paruošė Ą.Tubelis – 86:79. N.Radičevičius toliau buvo nesustabdomas šioje atkarpoje (84:89), bet intrigą rungtynėse naikino M.Wrighto ir Ą.Tubelio taškai.
Su 25 taškais ir 32 naudingumo balais M.Wrightas gerino savo sezono rekordus LKL, kurią remia „Betsson“.
Mantas Rubštavičius buvo neregistruotas „Žalgiryje“, ant parketo nepasirodė Ignas Brazdeikis, o Jamelas Morrisas, Nojus Kulieša, Tomas Zdanavičius ir Danielius Lavrinovičius nepadėjo panevėžiečiams.
„Žalgiris“: Mosesas Wrightas 25 (5 atk. kam., 32 n.b.), Ąžuolas Tubelis 20 (10 atk. kam., 31 n.b.), Sylvainas Francisco 14 (6 rez. perd., 6 kld.), Dovydas Giedraitis ir Edgaras Ulanovas – po 10.
„Lietkabelis“: Kristianas Kullamae 22 (5 atk. kam., 4/7 trit., 25 n.b.), Paulius Danusevičius 15, Nikola Radičevičius 13 (3/4 trit., 6 rez. perd.), Lazaras Mutičius 11, Justas Furmanavičius 10.