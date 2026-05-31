SportasKrepšinis

Lenkijos krepšininkui jau pavyko iškovoti šio sezono NBA čempiono žiedą

2026 m. gegužės 31 d. 17:49
Lrytas.lt
Nepaisant to, kaip pasibaigs NBA didysis finalas, Lenkijos krepšininkas Jeremy Sochanas jau žino, kad gaus čempiono žiedą.
Daugiau nuotraukų (1)
Krepšininkas sezoną pradėjo „San Antonio Spurs“ komandoje, tačiau buvo atleistas ir kaip laisvasis agentas pasirašė kontraktą su „New York Knicks“ klubu.
Būtent šios dvi komandos ir susitiks finale.
Pagal įprastą NBA praktiką, čempionų žiedus gauna ir tie krepšininkai, kurie pradėjo sezoną čempioniškoje komandoje, tačiau dėl mainų ar atleidimo jo nebaigė.
Susiję straipsniai
NBA turės naujus čempionus – „Spurs“ susitvarkė su „Thunder“

NBA turės naujus čempionus – „Spurs“ susitvarkė su „Thunder“

NBA MVP surakinę „Spurs“ išplėšė septintąsias Vakarų finalo rungtynes

NBA MVP surakinę „Spurs“ išplėšė septintąsias Vakarų finalo rungtynes

V. Wembanyamą surakinę „Thunder“ – per žingsnį nuo NBA finalo

V. Wembanyamą surakinę „Thunder“ – per žingsnį nuo NBA finalo

Tiesa, yra buvę atvejų, kuomet finale savo buvusiai komandai pralaimėjęs krepšininkas atsisako žiedo.
Atkrintamosiose varžybose J. Sochanas sužaidė vos 5 rungtynes, kuriose rinko po 4 taškus ir 1 atkovotą kamuolį.
„Knicks“ Rytų konferencijos finale 4:0 susitvarkė su „Cleveland Cavaliers“, o „Spurs“ Vakaruose 4:3 pranoko „Oklahoma City Thunder“.
New York KnicksSan Antonio SpursNBA

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.