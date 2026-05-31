Lenkijos krepšininkui jau pavyko iškovoti šio sezono NBA čempiono žiedą

Krepšininkas sezoną pradėjo „San Antonio Spurs“ komandoje, tačiau buvo atleistas ir kaip laisvasis agentas pasirašė kontraktą su „New York Knicks“ klubu.
Būtent šios dvi komandos ir susitiks finale.
Pagal įprastą NBA praktiką, čempionų žiedus gauna ir tie krepšininkai, kurie pradėjo sezoną čempioniškoje komandoje, tačiau dėl mainų ar atleidimo jo nebaigė.
Tiesa, yra buvę atvejų, kuomet finale savo buvusiai komandai pralaimėjęs krepšininkas atsisako žiedo.
Atkrintamosiose varžybose J. Sochanas sužaidė vos 5 rungtynes, kuriose rinko po 4 taškus ir 1 atkovotą kamuolį.
„Knicks“ Rytų konferencijos finale 4:0 susitvarkė su „Cleveland Cavaliers“, o „Spurs“ Vakaruose 4:3 pranoko „Oklahoma City Thunder“.