NBA turės naujus čempionus – „Spurs“ susitvarkė su „Thunder“

2026 m. gegužės 31 d. 08:07
Victoro Wembanyama vedami „San Antonio Spurs“ tapo NBA Vakarų konferencijos čempionais ir žengė į didįjį finalą.
San Antonijaus klubas išvykoje 111:104 (32:25, 24:28, 24:24, 31:26) nugalėjo čempionų titulą ginusią „Oklahoma City Thunder“ ir laimėjo seriją 4:3.
„Spurs“ finale susitiks su „New York Knicks“ klubu, kuris Rytų konferencijos finale 4:0 susitvarkė su „Cleveland Cavaliers“.
Nugalėtojus į pergalę vedė V. Wembanyama. Aukštaūgis ant parketo praleido net 42 minutes, per kurias pelnė 22 taškus (4/10 dvit., 3/5 trit., 5/7 baud.), atkovojo 7 ir perėmė 1 kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus bei blokavo 1 metimą.
NBA MVP surakinę „Spurs" išplėšė septintąsias Vakarų finalo rungtynes

22-ejų prancūzas taip pat buvo pripažintas Vakarų konferencijos finalo MVP.
V. Wembanyama šioje serijoje rinko po 27,3 taško, 10,9 sugriebto kamuolio, 3,1 rezultatyvaus perdavimo ir 2,7 bloko.
„Thunder“ komandoje išsiskyrė reguliaraus sezono MVP Shai Gilgeous-Alexanderis. Kanadietis pelnė 35 taškus(10/16 dvit., 2/5 trit., 9/11 baud.), atkovojo 4 ir pavogė 3 kamuolius bei atliko 9 rezultatyvius perdavimus.
„Thunder“: Shai Gilgeousas-Alexanderis 35, Casonas Wallace'as 17, Jaredas McCainas ir Alexas Caruso po 12.
„Spurs“: Victoras Wembanyama 22, Julianas Champagnie 20, Stephonas Castle'as 16.
