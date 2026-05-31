Paaiškėjo Lietuvos 3x3 rinktinių sudėtys pasaulio čempionatui

Turnyro išvakarėse paaiškėjo, kurie žaidėjai gins mūsų šalies garbę planetos pirmenybėse.
Moterų komandoje – Justina Miknaitė, Kamilė Nacickaitė-van der Horst, Gabrielė Šulskė ir Giedrė Labuckienė.
Vyrų rinktinės ketvertą šįkart sudarys Aurelijus Pukelis, Evaldas Džiaugys, Ignas Vaitkus ir Rokas Jocys.
Jei pirmieji trys jau turi sukaupę didžiulę patirtį aukščiausio lygio varžybose, tai R. Jociui turnyras Varšuvoje taps debiutiniu vyrų rinktinėje. Pasak I. Vaitkaus, šiam žingsniui 22-ejų palangiškis jau subrendęs.
„Rokui jau laikas kilti, jis perėjęs visas jaunimo rinktines, laimėjęs ir įrodęs. Laikas kilti į didžiąją sceną. Jis – neemocingas, ramus, savo darbą padaro. Gali žaisti ir su kamuoliu, ir pataikyti, mūsų ketverte turi turbūt geriausią rankelę ir puikiai papildo žaidimą. Kalbant apie pasiruošimą, iš turėto laiko išspaudėme maksimumą ir išvažiuojame kovoti“, – teigė praėjusio Europos čempionato MVP.
Vyrų rinktinė, kuriai suteiktas ketvirtas reitingas, pateko į D grupę kartu su Prancūzija, Belgija, Puerto Riku bei Brazilija. D grupėje atsidūrė ir 18-ą reitingą turinčios moterys, kurių varžovėmis tapo prancūzės, kanadietės, japonės bei ukrainietės.
„Bus daug kontakto ir daug kovos, – konstatavo I. Vaitkus. – Mums tinka toks krepšinis, kur daugiau kontakto, mažiau greičio, daugiau protingesnių sprendimų ir situacijų suradimo. Reikia pripažinti – krepšiniui reikia ir sėkmės. Viskas, kas buvo, jau yra praeitis, dabar reikia žiūrėti į priekį. Faktorius bus ne taktiniai dalykai, nes laiko pasiruošti niekada neužteks, o energija – kaip susitvarkysime su jauduliu, kaip kovosime dėl kiekvieno kamuolio ir kaip atsiduosime viskam. Į kiekvienas rungtynes žiūrėsime kaip į paskutines.“
Grupės etape abi Lietuvos komandos rungtyniaus antradienį (13.30–17.00 val.) ir ketvirtadienį (14.45–15.45 val. ir 17.30–19.30 val.). Sėkmės atveju kelias nuo aštunfinalio iki finalo lauktų penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį.
Vyrai šiemet pajėgumo išbandymą jau turėjo. Deja, pirmasis metų turnyras nesusiklostė – Čempionų taurėje, kurioje varžėsi aštuonios komandos, mūsiškiai liko šešti.
„Po pralaimėjimo Tailandui iškart buvo minčių, kad turi būti reakcija į tai, kaip žaidžiame. Nusileidome ant žemės po Europos čempionato. Dabar visi, kas rinkosi į stovyklą, atėjo susikaupę, pasiruošę, pilnai susikoncentravę į tai, ką darome. Jokių juokelių – visi supranta, kad nebenori pajusti tokio jausmo. Gavome skaudžią pamoką ir turime sureaguoti. Matau, kad reakcija įvyko iš visų pusės – žaidėjų, trenerių, vadovų, skautų. Tai bus tik į naudą“, – apie užgrūdinusią patirtį kalbėjo I. Vaitkus.
Turnyro formtas – įprastas. Tiek vyrų, tiek moterų varžybose rungsis po 20 geriausių pasaulio rinktinių. Keturių grupių nugalėtojai keliaus tiesiai į ketvirtfinalį, o 2–3 vietas užimsiančios ekipos dar susikaus aštunfinalio dvikovose.
Pernai vyrų turnyre triumfavo ispanai, o tarp moterų neprilygstamos buvo olandės. Mūsiškiams Mongolijoje vykęs turnyras nesusiklostė – vyrai neprasimušė į atkrintamąsias ir galutinėje rikiuotėje liko 16-i, o moterys apskritai nepateko į varžybas.
Istoriškai planetos pirmenybėse sėkmingiausiai pasirodo serbai: jų sąskaitoje per devynis bandymus – net šeši aukso medaliai, sidabras, bronza ir ketvirtoji vieta. Tarp moterų kiek labiau dominuoja amerikietės, turinčios tris aukso medalių komplektus ir vieną bronzą.
Lietuviams sėkmingiausias buvo 2022-ųjų turnyras, kuomet vyrai iškovojo sidabrą, o moterys liko per žingsnį nuo bronzos medalio. Tąkart būtent I. Vaitkus sužaidė įspūdingą turnyrą bei pateko į simbolinę komandą. Iš sėkmingo turnyro galima pasiimti pamokų šiam čempionatui, sako žaidėjas.
„Prisimenu, kad pradžioje žaidimas strigo, bet su kiekvienomis rungtynėmis gerėjo. Iki pat finalo nuėjome be pralaimėjimų. Čia irgi tikiuosi to paties – kad su kiekvienomis rungtynėmis nestovėsime vietoje, dėsime žingsnį į priekį ir geriausią formą pasieksim atkrintamosiose.
Dabar emocijos geros, bet visoms rinktinėms prasidėjo naujas sezonas, visi nori kažką įrodyti, visi formoje, niekas nėra pavargęs. Kas buvo, tas buvo, bet mintyse galvoju tik apie galutinį rezultatą. Tas rezultatas yra auksas – jeigu taip negalvosi, nėra ko ten važiuoti“, – tvirtino I. Vaitkus.
Pasaulio čempionatas dar niekada nevyko taip arti Lietuvos. Tai – puiki proga savo akimis išvysti geriausius planetos krepšininkus ir palaikyti saviškius ryškiausioje scenoje.
Renginys vyks viename iš dinamiškiausių ir žaliausių Europos miestų – pačiame Varšuvos centre, šalia žymiųjų Kultūros ir mokslo rūmų, vieno iš aukščiausių pastatų Europoje ir Lenkijos sostinės simbolio.
Gausaus tautiečių palaikymo tribūnose tikisi ir rinktinės nariai.
„Artimieji tikrai atvažiuos pasižiūrėti, nori rengtis mūsų spalvomis ir palaikyti. Tikimės matyti kuo daugiau lietuvių, nes turnyras vyksta labai arti Lietuvos, kur nesunku nukeliauti. Kas norės – neabejoju, kad sulauks pagalbos, kad tik būtų palaikymas tribūnose. Jį mes visą laiką jaučiame. Visada smagu, kai kažkas prieina, nori paspausti ranką ir palinkėti sėkmės. Tie dalykai prideda ir energijos, ir motyvacijos“, – teigė I. Vaitkus.
Lietuvoje turnyro kovas taip pat bus galima stebėti per LRT Plius televiziją.