Po pergalės T. Masiulis liko nepatenkintas auklėtinių žaidimu: „Norime būti solidi komanda“

Kauniečiai sekmadienį namuose 103:93 įveikė Panevėžio „Lietkabelį“ ir laimėjo pusfinalio seriją 3:0.
Tačiau po mačo T. Masiulis savo auklėtiniams žarstė ne pagyrimus, o skundus.
„Manęs, kaip trenerio, rungtynės netenkina, – spaudos konferencijoje pareiškė „Žalgirio“ treneris. – Žaidėme gal kažkiek atsipalaidavę, bandėme nuteikti komandą, kad „Lietkabelis“ mums nieko dykai neduos. Prieš rungtynes pamatėme, kad nežais vienas pagrindinių žaidėjų, bet tikrai negalime per dvi dienas taip pakeisti žaidimo. Rezultatas tenkina, žaidimas – ne. Ypatingai gynyba.“
Pasiteiravus ar T. Masiulio nedžiugino pademonstruotas puolimas, treneris vėl atsigręžę į kitą aikštės pusę.
„Aš nenoriu žaisti taip, kad pergalė arba pralaimėjimas priklausytų nuo mūsų pataikymo. Visuomet sakau, kad turime kontroliuoti rungtynes gynyba. Šiandien mačas galėjo pakrypti į vieną ar kitą pusę, jei nebūtume užpuolę. Norime būti solidi komanda. Turime kiekvieną ataką gintis solidžiai“, – kalbėjo T. Masiulis.
Rungtynėse žiūrovus pralinksmino ir kurioziška situacija. Trečiajam kėliniui artėjant prie pabaigos, „Lietkabelio“ krepšininkas Justas Furmanavičius pataikė tritaškį. Maodo Lo baudos aikštelėje pasiėmė kamuolį... ir pasileido bėgti į puolimą.
Teisėjams teko stabdyti vokietį ir prašyti „Žalgirio“, kad šie įžaistų kamuolį iš užribio.
T. Masiulis paaiškino, kodėl M. Lo taip pasielgė.
„Jis paprasčiausiai sakė, kad nematė kamuolio. Nematė metimas įkrito ar ne. Laikas ėjo, buvo likę 10 sekundžių. Mes pradėjome šaukti, kad bėgtume į greitą puolimą ir jis iškart pradėjo varytis.
Įkrito toks gražus metimas, kamuolys net tinklelio beveik nelietė. Jam tikriausiai buvo sudėtinga pamatyti ar kamuolys įkrito. Daugiau mažiau žaidybinė situacija. Atrodo kuriozinė, bet suprantama“, – kalbėjo T. Masiulis.
Tomas MasiulisKauno ŽalgirisPanevėžio Lietkabelis
