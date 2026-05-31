Š. Jasikevičiaus sūnus Lukas sulaukė kvietimo prisijungti prie Lietuvos jaunimo rinktinės

Tokią informaciją paskelbė „Facebook“ puslapis „SARUNAS13LT“.
Pranešama, kad Šaro sūnus priėmė sprendimą prisijungti prie Lietuvos rinktinės.
Kitą savaitę Lietuvos jaunimo komanda pradės pasiruošimo stovyklą Baltijos taurei, kuri vyks birželio 10–12 dienomis Pernu mieste, Estijoje.
Lietuviai turnyre žais prieš pirmąją ir antrąją Latvijos komandas bei prieš pirmąją Estijos komandą.
2024-aisiais metais Lukas atstovavo Katalonijos rinktinei su kuria laimėjo Ispanijos regionų čempionatą.