Š. Jasikevičiaus sūnus Lukas sulaukė kvietimo prisijungti prie Lietuvos jaunimo rinktinės

2026 m. gegužės 31 d. 13:18
Lrytas.lt
Šarūno Jasikevičiaus sūnus Lukas Jasikevičius sulaukė pakvietimo prisijungti prie Lietuvos 14-mečių jaunimo rinktinės.
Tokią informaciją paskelbė „Facebook“ puslapis „SARUNAS13LT“.
Pranešama, kad Šaro sūnus priėmė sprendimą prisijungti prie Lietuvos rinktinės.
Kitą savaitę Lietuvos jaunimo komanda pradės pasiruošimo stovyklą Baltijos taurei, kuri vyks birželio 10–12 dienomis Pernu mieste, Estijoje.
Lietuviai turnyre žais prieš pirmąją ir antrąją Latvijos komandas bei prieš pirmąją Estijos komandą.
2024-aisiais metais Lukas atstovavo Katalonijos rinktinei su kuria laimėjo Ispanijos regionų čempionatą.
12-metis L.Jasikevičius tapo Ispanijos čempionu.
Š. Jasikevičiaus Instagram nuotraukų koliažas
Lietuvos jaunimo rinktinėLukas JasikevičiusŠarūnas Jasikevičius

