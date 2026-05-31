VTEK nagrinės A. Nemunaičio kreipimąsi dėl V. Benkunsko ir A. Bužinsko dalyvavimo „Ryto“ rungtynėse

„Vyriausioji tarnybinės etikos komisija gavo pono A. Nemunaičio pranešimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero ir administracijos direktoriaus dalyvavimo krepšinio rungtynėse“, – Eltai nurodė VTEK atstovė Virginija Aleksejūnė.
„Pranešimas perduotas nagrinėti ir bus teikiamas Komisijos posėdžiui, kuriame bus sprendžiama dėl tolimesnės eigos – pradėti ar nepradėti tyrimą“, – komentavo ji.
A. Nemunaitis pirmadienį skelbė VTEK paprašęs įvertinti V. Benkunsko ir A. Bužinsko dalyvavimo ir vietų pirmoje eilėje Ispanijoje, Badalonoje, vykusiose FIBA Čempionų lygos turnyro finalo rungtynėse, kuriose žaidė Vilniaus „Ryto“ krepšinio komanda.
„Kreipiausi į VTEK, prašydamas įvertinti aplinkybes, susijusias su Vilniaus mero Valdo Benkunsko ir administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko dalyvavimu Vilniaus „Ryto“ rungtynėse iš išskirtinių vietų prie parketo“, – A. Nemunaitis rašė asmeninėje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
„Ar politikai ir savivaldybės vadovai gali priimti tokias privilegijas iš organizacijų, dėl kurių finansavimo ir statuso jų vadovaujama savivaldybė priima sprendimus?“ – klausė jis.
A. Nemunaitis skelbė etikos sargų taip pat paprašęs įvertinti V. Benkunsko bendravimą su nekilnojamojo turto vystymo įmonės „Hanner“ valdybos pirmininku Arvydu Avuliu neformalioje aplinkoje, kuris, remiantis savivaldybės tarybos nario paskelbta nuotrauka, taip pat šalia V. Benkunsko stebėjo Ispanijoje vykusias Vilniaus „Ryto“ rungtynes.
„Nekalbu apie išankstinius kaltinimus. Kalbu apie skaidrumą“, – rašė A. Nemunaitis.
„Hanner“ yra įsigijusi sostinėje statomo Nacionalinio stadiono koncesininkę „Vilniaus daugiafunkcį kompleksą“ valdančią bendrovę, taip pat mieste vysto kitus didelius projektus.
Kaip skelbė ELTA, „Hanner“ didžiąją dalį bendrovės „Venetus Capital“, kuri yra valdoma fondo „BaltCap Infrastructure Fund“ ir kuriai priklauso stadiono koncesininkė „Vilniaus daugiafunkcis kompleksas“, akcijų perėmė pernai birželį.
Tuomet liepą „Hanner“ sudarė rangovų sutartis su statybų bendrovėmis „Naresta“ bei „Kalvasta statyba“.
Portalas „Delfi“ pranešė, kad praėjusią savaitę Vilniaus miesto savivaldybės taryba nusprendė už aukštus sportinius rezultatus ir miesto vardo garsinimą 2025–2026 m. sezone Vilniaus „Rytui“ skirti 500 tūkst. eurų premiją.